Des biologistes du MIT découvrent une protéine qui forme un condensat biomoléculaire dans le nucléole

By

Les biologistes du MIT ont identifié une protéine appelée TCOF1 qui est essentielle à la formation d'un condensat biomoléculaire appelé centre fibrillaire (FC) au sein du nucléole des cellules. Le nucléole est un organite cellulaire responsable de la production des ribosomes. La formation du FC est importante car elle représente un changement évolutif survenu il y a environ 300 millions d’années dans l’organisation du nucléole.

L'équipe de recherche émet l'hypothèse que l'évolution des condensats au sein du nucléole pourrait avoir eu lieu pour rationaliser l'assemblage des ribosomes en compartimentant différentes réactions biochimiques. Comprendre la formation et la fonction du FC peut fournir des informations sur l’évolution d’autres condensats au sein des cellules.

Auparavant, l’équipe avait identifié une région protéique riche en régions de faible complexité (LCR) qui semblaient impliquées dans la formation de condensats. Les LCR sont des séquences d'acides aminés répétées plusieurs fois. Les chercheurs ont découvert que TCOF1, une protéine nucléolaire dotée de LCR riches en glutamate, joue un rôle crucial dans l’échafaudage des assemblages biomoléculaires.

Lorsque TCOF1 est exprimé dans les cellules, des condensats se forment, notamment des protéines que l'on trouve généralement dans le FC. Cette découverte permet aux chercheurs d’étudier plus facilement la fonction du FC et constitue une base pour étudier la formation et les rôles d’autres condensats dans les cellules.

Cette étude, menée par des biologistes du MIT, offre des informations précieuses sur la formation de condensats biomoléculaires au sein du nucléole et leurs implications potentielles dans les processus cellulaires. La recherche a été publiée dans la revue Cell Reports.

Sources:

– MIT : Massachusetts Institute of Technology est une prestigieuse université de recherche privée située à Cambridge, dans le Massachusetts.

– Cell Reports : une revue scientifique à comité de lecture publiée par Cell Press, une marque d'Elsevier, qui rapporte de nouvelles connaissances biologiques dans diverses disciplines des sciences de la vie.