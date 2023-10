De nouvelles informations sur la structure intérieure de Mars révélées par des études récentes

Des études récentes ont incité les scientifiques à réévaluer leur compréhension de la composition interne de Mars, nécessitant une révision des diagrammes existants. Deux équipes de recherche distinctes ont publié leurs résultats, qui suggèrent tous deux que le noyau de fer liquide de Mars est plus petit qu'on ne le pensait auparavant. De plus, ces études mettent en évidence la présence d’une couche de silicate fondu de 150 kilomètres d’épaisseur entourant le noyau, une observation qui n’avait pas été documentée auparavant (Nature 2023, DOI : 10.1038/s41586-023-06586-4 et DOI : 10.1038/ s41586-023-06601-8).

La recherche révolutionnaire publiée dans Science en 2021 a fourni la première analyse sismique complète de Mars, exploitant les données collectées par l'atterrisseur InSight de la NASA. Cependant, une analyse plus approfondie a révélé que les estimations précédentes concernant la taille du noyau de Mars étaient surestimées d'environ 30 %. Henri Samuel, scientifique du Centre national de la recherche scientifique impliqué à la fois dans la recherche de 2021 et dans sa récente mise à jour, souligne l'importance d'être ouvert à la révision de la compréhension scientifique. Comme le dit Samuel : « Cela prouve que nous devons parfois changer d’avis. »

Les sismologues peuvent déduire la structure interne d’une planète en étudiant le comportement des ondes de pression et de cisaillement à l’intérieur de celle-ci. Les ondes de pression peuvent traverser les solides et les liquides, tandis que les ondes de cisaillement ne peuvent pas traverser les liquides et sont plutôt réfléchies. Des recherches antérieures menées en 2021 suggéraient l’existence d’une onde de cisaillement se reflétant sur une surface liquide au sein de Mars, indiquant la limite entre le noyau de fer liquide et le manteau de silicate solide. Par conséquent, les scientifiques ont conclu que le noyau était plus grand et moins dense que les estimations précédentes.

Cependant, des doutes ont surgi concernant cette structure centrale en raison de la présence nécessaire d’éléments plus légers tels que l’hydrogène, le soufre, l’oxygène et le carbone aux côtés du fer et du nickel. Les cosmochimistes ont trouvé peu plausible que ces éléments légers volatils coexistent dans les conditions prévalant lors de la formation de Mars. De plus, les scientifiques se sont interrogés sur la capacité de ces éléments légers à contribuer de manière significative à la composition du noyau.

Pour répondre à ces incertitudes, les études récentes ont examiné de nombreux événements sismiques déclenchés par des impacts de météores et des séismes. Un événement critique a indiqué le passage d’une onde de pression à travers un silicate fondu plutôt qu’un silicate solide, ce qui a conduit les deux équipes de recherche à parvenir indépendamment à des conclusions similaires. Ils proposent que le noyau de Mars soit constitué d'une sphère de fer liquide relativement dense entourée d'une couche de silicate fondu, éliminant ainsi le problème des éléments légers.

Les chercheurs ont utilisé des données expérimentales sur des conditions matérielles extrêmes, notamment des alliages de fer, pour interpréter les implications des ondes sismiques sur la structure en couches de Mars. Pendant ce temps, une autre équipe de planétologues de l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETH) a utilisé des simulations des propriétés des matériaux. Tirant des conclusions légèrement différentes sur la composition des éléments légers du noyau de Mars, les deux équipes anticipent le besoin de données supplémentaires sur les propriétés des matériaux à température et pression extrêmes pour affiner davantage leurs compréhensions.

Même si les futures données sur les séismes sur Mars seront rares en raison de la mise hors tension de l'atterrisseur InSight de la NASA en décembre 2022, d'autres équipes de recherche devraient continuer à analyser les données existantes pour vérifier et développer ces découvertes récentes. La robustesse et l’importance de ces résultats soulignent la nature évolutive de la compréhension scientifique et la nécessité de rester ouvert aux nouvelles connaissances.