Le fumier de vache comme matière première pour la gazéification de la biomasse : optimiser le processus

La surutilisation des combustibles fossiles a conduit à une pollution de l’environnement mondial, ce qui a conduit à la nécessité de se tourner vers des sources d’énergie vertes, à faibles émissions de carbone et durables. L'énergie de la biomasse, dérivée de matières organiques produites par la photosynthèse, offre une alternative propre et renouvelable. Le fumier de bétail et de volaille, un type de biomasse, a retenu l'attention en raison de sa disponibilité abondante et de sa moindre sensibilité aux variations météorologiques et saisonnières par rapport aux autres sources de biomasse.

L’utilisation efficace du fumier de bétail et de volaille comme matière première de gazéification peut atténuer considérablement la pollution environnementale causée par les combustibles fossiles traditionnels. La gazéification est un processus thermochimique qui convertit la biomasse en un combustible gazeux, appelé gaz de synthèse, dans des conditions de combustion incomplète à haute température. Le gaz de synthèse, principalement composé de CO2, CO, H2, CH4 et d'autres gaz, peut être utilisé dans divers dispositifs de conversion d'énergie.

Pour optimiser le processus de gazéification du fumier de vache, des chercheurs de l'Université agricole du Henan ont développé un modèle de gazéification de la biomasse à l'aide du logiciel Aspen Plus. Ils ont évalué des paramètres tels que la température de gazéification, le rapport vapeur/biomasse et la pression pour déterminer leur impact sur le rapport H2/CO et le pouvoir calorifique inférieur (PCG) du gaz de synthèse.

Les résultats de la simulation ont montré que des températures de gazéification plus élevées favorisaient une augmentation de la teneur en H2 et en CO, le H2 culminant à 800 °C. L’augmentation de la vapeur comme agent de gazéification a favorisé une production plus élevée de H2. Cependant, un rapport vapeur/biomasse plus élevé a eu un effet négatif sur le CO et le CH4, entraînant une diminution du PCI. La pression optimale de gazéification s’est avérée être de 0.1 MPa.

Cette étude fournit des informations précieuses sur l’optimisation du processus de gazéification du fumier de vache. Le modèle développé peut être utilisé pour prédire la composition du gaz de synthèse à partir d’autres matières premières de biomasse et peut contribuer à de nouvelles recherches sur l’amélioration des processus de gazéification de la biomasse.

La source:

– Yajun Zhang et al, Modélisation numérique de la gazéification de la biomasse utilisant la bouse de vache comme matière première, Frontiers of Agricultural Science and Engineering (2023). DOI : 10.15302/J-FASE-2023500