Des élèves du conseil scolaire du Upper Grand District vont lancer des expériences sur la Station spatiale internationale

Environ 300 élèves des écoles publiques de Maryborough, d'Alma, de Guelph Lake et de Rickson Ridge en Ontario participeront au programme d'expériences de vols spatiaux pour étudiants (SSEP) en juin prochain. Ce programme offre aux élèves de la 5e à la 8e année l'occasion unique de concevoir des expériences en microgravité qui seront lancées vers la Station spatiale internationale (ISS) à bord d'une fusée SpaceX.

Les étudiants concevront des expériences dans diverses disciplines scientifiques telles que la biologie, la physique, la chimie et les sciences de l'environnement. Ils soumettront des propositions d'expériences détaillées qui seront soumises à un processus d'examen rigoureux par des juges experts et à un examen de la sécurité des vols de la NASA. Parmi ces propositions, une expérience conçue par des étudiants de l'Upper Grand District School Board (UGDSB) sera sélectionnée pour être incluse dans le vol de ferry vers l'ISS.

Les étudiants de l'UGDSB ont conçu deux propositions d'expériences centrées sur les effets de la microgravité. La première proposition étudie la germination et la croissance des graines et des petits organismes, tandis que la deuxième proposition explore l'impact de la microgravité sur la saveur, la texture ou la durée de conservation des aliments. Ces expériences contribueront à une compréhension plus large de l’impact des conditions spatiales sur les organismes vivants et la nourriture, ce qui est essentiel pour l’exploration et la recherche spatiales.

La participation au SSEP offre aux étudiants une authentique expérience de recherche scientifique, favorisant leur intérêt pour les domaines STEM et favorisant le travail d'équipe et la pensée critique. Charles Benyair, responsable des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM) de l'UGDSB, souligne l'importance de mener des expériences en microgravité, affirmant que cela enseigne non seulement aux étudiants le processus scientifique, mais contribue également à notre compréhension des conditions spatiales.

Les expériences sélectionnées seront annoncées d'ici le 15 décembre et feront l'objet d'un affinement et d'une préparation supplémentaires aux conditions spatiales. Ils seront lancés vers l'ISS en juin prochain et passeront quatre à six semaines à bord, après quoi ils seront renvoyés sur Terre pour analyse.

Le SSEP, lancé en 2010, vise à inspirer la prochaine génération de scientifiques et d'ingénieurs en offrant aux étudiants leur propre véritable programme spatial. Depuis sa création, le programme a offert 19 opportunités de vol, impliquant 343 expériences d'étudiants et engageant plus de 147,660 XNUMX étudiants du Canada, d'Ukraine, du Brésil et des États-Unis.

En participant au SSEP, le conseil scolaire du district d'Upper Grand apporte une contribution significative à l'éducation spatiale. Les étudiants ont saisi cette incroyable opportunité et se sont consacrés à la création de propositions d’expériences qui intéresseront les astronautes à bord de la Station spatiale internationale.