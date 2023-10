La faune de Fairy Hill Croft : troglodytes et blaireaux

By

La semaine dernière, la faune de Fairy Hill Croft, dans le Stewartry de Kirkcudbright, s'est fait connaître après que la vaste haie d'aubépines ait été coupée et « posée ». Cette action a révélé une vue imprenable à 360 degrés sur les forêts, les collines et les murs de pierre environnants. Parmi les habitants de la ferme se trouvent deux espèces de troglodytes : le troglodyte et le blaireau.

Le troglodyte, qui ressemble à une petite bergeronnette avec une queue inclinée et décontractée, a donné son « chip, chip, chips » distinctif de l'aubépine maintenant exposée. Ce petit oiseau a ajouté une touche de beauté au paysage de la ferme.

En revanche, les blaireaux manifestaient leur présence d’une manière différente. Deux grands setts, surveillés par des buses et des milans royaux, résident de chaque côté de la ferme. Visiteurs réguliers, les blaireaux passent souvent par là ou récupèrent les friandises qui leur sont laissées. Imperturbable par la présence humaine, un grand blaireau mâle est passé devant l'auteur au crépuscule, reniflant au passage.

Après que la haie ait été coupée à une hauteur de 5 pieds, le sous-étage a été débarrassé des branches mortes, de la moisissure des feuilles et des ronces. Les troncs d'arbres tronqués restants sont désormais bien en vue et les branches conservées ont été dressées pour couvrir les éventuelles lacunes. L'auteur, agissant en bon fermier, récoltait des bûches pour le feu, fabriquait du charbon de bois pour dessiner et cueillait des baies pour réaliser une recette secrète de sirop d'aubépine et de sorbier.

Cependant, le dégagement du sous-étage a eu des conséquences inattendues. L'élimination des matières végétales mortes et l'exposition de la terre et de la végétation fraîches ont attiré à la fois les troglodytes et les blaireaux. Pendant la nuit, une partie de fouille a commencé, les blaireaux profitant de l'occasion pour un festin facile.

Par la suite, l'auteur a trouvé des trous des deux côtés de la haie, s'effondrant dans un champ où des vaches Aberdeen Angus paissaient à côté d'un rocher de conglomérat datant de la dernière période glaciaire. De retour la nuit suivante, les blaireaux ont continué à fouiller à la recherche de tubercules et à ronger les racines d'aubépine exposées, sans toutefois causer d'autres dégâts. L'auteur a réparé les dégâts, remis les pierres à leur emplacement et remblayé les tunnels.

En conclusion, Fairy Hill Croft est un paradis pour la faune. Les troglodytes et les blaireaux coexistent les uns avec les autres et avec leur voisin humain. La beauté naturelle de la ferme et sa riche biodiversité offrent un aperçu des merveilles du monde naturel.

