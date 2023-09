Les histoires inédites : les premières femmes astronautes américaines

Sally Ride, la première Américaine dans l'espace, a été confrontée à une question choquante lors d'une conférence de presse avant le lancement de la navette spatiale Challenger en 1983. Un journaliste lui a demandé comment elle réagissait émotionnellement aux problèmes pendant l'entraînement. Cet incident et bien d'autres ont été détaillés dans le livre de Loren Grush, « The Six : The Untold Stories of America's First Women Astronauts ». Grush a eu l'idée d'écrire ce livre après s'être interrogée sur les autres femmes qui se sont entraînées aux côtés de Ride dans la première classe d'astronautes mixtes de la NASA. Elle voulait raconter leurs histoires, pas seulement celle de Ride. Le livre explore les expériences des femmes lors de leurs premiers vols, les défis auxquels elles ont été confrontées au travail et les questions sexistes auxquelles elles ont dû répondre.

L'une des révélations du livre est un rapport accablant du début des années 1970 qui critiquait la NASA pour son manque de diversité. Le rapport mentionne que les seules femelles envoyées dans l'espace étaient des araignées et un singe, soulignant la nécessité d'un changement. La NASA a finalement lancé un important effort de recrutement et plus de 1,500 1976 femmes ont postulé pour devenir astronautes entre 1977 et XNUMX. Le processus de sélection s'est réduit à six femmes qui sont devenues connues sous le nom de « Les Six ».

Ces six femmes, ainsi que plusieurs astronautes masculins d'horizons divers, ont été choisies pour commencer leur formation au Johnson Space Center de Houston en 1978. Les femmes du groupe étaient Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Shannon Lucid, Anna Fisher et Rhéa Seddon. Aucun d'entre eux n'avait été formé pour piloter des avions à réaction, mais l'ajout du rôle de « spécialiste de mission » a permis à des scientifiques et des médecins de rejoindre le programme de la NASA.

Des décennies plus tard, les questions posées par les journalistes à ces femmes choquent encore les lecteurs. La question posée à Sally Ride en 1983 sur les pleurs pendant l'entraînement reflète les attitudes répandues à l'époque. Le livre de Grush met en lumière les obstacles rencontrés par ces femmes et les progrès réalisés dans la promotion de la diversité dans l'exploration spatiale.

