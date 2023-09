L’essor des « Najmonautes » : les explorateurs arabes laissent leur marque dans l’espace

Le monde arabe gagne en reconnaissance dans la course spatiale mondiale, avec des astronautes comme le sultan Al Neyadi des Émirats arabes unis et Rayyanah Barnawi d'Arabie saoudite qui entrent dans l'histoire. Inspirés par les cosmonautes russes et les taïkonautes chinois, il existe une tendance croissante à identifier ces explorateurs spatiaux arabes comme des « najmonautes ».

Le terme « najmonaute » a été inventé par l’experte spatiale Lisa La Bonte et le scientifique émirati Dr Mejd Alsari. Il combine le mot arabe « najm » signifiant étoile et le mot grec « naut » signifiant marin. En 2020, La Bonte et Alsari ont lancé un site Internet dédié à la promotion des missions spatiales arabes et à donner une identité spécifique aux explorateurs spatiaux de la région.

Bien que le terme « najmonaute » n’ait été officiellement adopté par aucune organisation spatiale, il gagne du terrain dans les médias. Le Guardian, un journal britannique, a utilisé ce terme dans une interview avec le Dr Al Neyadi, indiquant sa reconnaissance croissante.

Les astronautes sont communément appelés ceux qui volent dans l’espace. Le terme « astro » signifie étoile et on pense qu’il a été inspiré par le terme « aéronaute » utilisé pour désigner les aérostiers au XVIIIe siècle. Les explorateurs spatiaux émiratis et saoudiens sont appelés astronautes par leurs agences spatiales respectives. De même, les États-Unis, le Canada, l’Europe et le Japon utilisent également le terme « astronaute » pour désigner leurs voyageurs spatiaux.

La Russie appelle ses astronautes des cosmonautes, tandis que la Chine les appelle des taïkonautes. Le préfixe « taikong » en chinois signifie espace. L'Inde est également en train de devenir un acteur important dans l'exploration spatiale, avec l'intention d'envoyer ses premiers astronautes, peut-être appelés vyomanautes, dans les années à venir.

Les réalisations d’explorateurs arabes comme Al Neyadi et Barnawi mettent en évidence l’importance croissante du monde arabe dans le domaine de l’exploration spatiale. Alors que de plus en plus de pays arabes envisagent d’envoyer leurs citoyens dans l’espace, le terme « najmonautes » pourrait devenir plus largement accepté, reconnaissant les contributions culturelles et technologiques des aventuriers arabes dans l’espace.

