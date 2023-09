Les tigres de Tasmanie pourraient être ressuscités grâce à des avancées scientifiques

By

Une avancée scientifique récente a fait naître l'espoir que le tigre de Tasmanie, également connu sous le nom de thylacine, et d'autres espèces disparues depuis longtemps, pourraient un jour ressusciter. Les scientifiques ont réussi à récupérer et séquencer des molécules d’ARN provenant d’un spécimen préservé de tigre de Tasmanie dans un musée de Stockholm. C’est la première fois que des molécules d’ARN sont isolées et décodées à partir d’une espèce disparue.

Le tigre de Tasmanie, un grand marsupial carnivore, a disparu il y a environ 80 ans. Il a été trouvé sur l'île de Tasmanie et était connu pour ses rayures sombres, sa tête de chien et ses mâchoires puissantes. Les Européens ont commencé à chasser cette espèce à la fin du XIXe siècle pour l'empêcher de tuer le bétail, ce qui pourrait conduire à son extinction.

L'étude récente s'est concentrée sur la compréhension de la constitution génétique du tigre de Tasmanie, ce qui pourrait potentiellement ouvrir la voie au retour de l'espèce. L'acide ribonucléique (ARN) a joué un rôle crucial dans l'étude. L'ARN est similaire à l'ADN et est présent dans toutes les cellules vivantes. Il transporte l’information génétique du génome vers le reste de la cellule, dirigeant ainsi la fonction cellulaire.

Les chercheurs ont extrait des millions de brins d’ARN du spécimen de tigre de Tasmanie et les étudient pour en savoir plus sur la biologie de l’espèce éteinte. Ces nouvelles connaissances pourraient contribuer aux efforts futurs visant à faire revivre le tigre de Tasmanie et éventuellement d’autres espèces disparues.

Le concept de désextinction ne se limite pas à la science-fiction. Ces dernières années, des tentatives ont été faites pour ramener des espèces disparues comme le mammouth laineux grâce à l’édition génétique. Colossal Laboratories and Biosciences, par exemple, étudie comment reprogrammer l’ADN d’éléphant avec des caractéristiques de mammouth. Ils envisagent également de ressusciter le dodo et le tigre de Tasmanie.

Des chercheurs de l'Université de Copenhague et de l'Université de Shantou en Chine ont également révélé leur intention de ressusciter le rat de l'île Christmas, un petit mammifère.

Ces progrès scientifiques offrent l’espoir de restaurer les espèces perdues et recèlent le potentiel de remodeler les écosystèmes et la biodiversité à l’avenir.

