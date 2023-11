Succès débloqué : des embryons de souris cultivés avec succès dans l'espace

By

Des chercheurs ont franchi une étape révolutionnaire en faisant croître pour la première fois des embryons de souris à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Cette réalisation importante ouvre non seulement de nouvelles possibilités pour l’exploration spatiale, mais soulève également la perspective fascinante de la reproduction humaine dans l’espace.

L'étude, menée par l'Université de Yamanashi et l'Institut national de recherche Riken, constitue la première expérience au monde dans laquelle des embryons de mammifères à un stade précoce ont été cultivés en microgravité complète à bord de l'ISS. Les résultats suggèrent que les mammifères, y compris les humains, pourraient être capables de prospérer et de se reproduire dans l'espace.

Les implications potentielles de cette recherche sont considérables. Alors que l’humanité se prépare au programme Artemis et prévoit de retourner sur la Lune d’ici 2025, l’établissement de camps lunaires pourrait ouvrir la voie à des séjours prolongés dans l’espace. Ceci, à son tour, nous rapproche de la vision futuriste d’une reproduction hors du monde devenant une réalité.

Dirigée par le biologiste moléculaire Teruhiko Wakayama du Centre de biotechnologie avancée de l'Université de Yamanashi, l'expérience consistait à congeler des embryons de souris et à les envoyer vers l'ISS via une fusée SpaceX Falcon 9. Une fois à bord de la station spatiale, les embryons ont été décongelés et cultivés en microgravité pendant quatre jours. Les résultats, publiés dans la revue iScience, ont révélé que les embryons se sont développés en blastocystes avec un nombre de cellules normal, démontrant que la gravité n'avait aucun effet significatif sur leur formation ou leur différenciation initiale.

Cependant, le taux de survie des embryons cultivés dans l’espace était inférieur à celui de ceux cultivés sur Terre, ce qui souligne la nécessité d’investigations plus approfondies. L’équipe de recherche reconnaît également l’importance d’étudier les effets de l’exposition aux rayonnements sur la croissance des embryons de mammifères spatiaux, en particulier pendant les phases de cryoconservation et de culture d’embryons vivants.

Alors que la prochaine étape vitale serait de transplanter les blastocystes cultivés chez des souris pour évaluer leur potentiel de naissance réussie, cette réalisation nous rapproche de la découverte des mystères de la reproduction et de l’habitation dans l’espace.

FAQ:

Q : Quelle est l’importance de la croissance d’embryons de souris dans l’espace ?

R : Cela suggère que les mammifères, y compris les humains, pourraient prospérer et se reproduire dans l’espace.

Q : Comment les embryons de souris ont-ils été cultivés dans l’espace ?

R : Des embryons de souris congelés ont été envoyés vers l'ISS et décongelés avant d'être cultivés dans des conditions de microgravité.

Q : Quels ont été les résultats de l’expérience ?

R : Les embryons se sont développés en blastocystes avec un nombre de cellules normal, ce qui indique que la gravité n’a pas eu d’impact significatif sur leur formation.

Q : Quelles sont les implications potentielles de cette recherche ?

R : Cela ouvre la voie à des séjours spatiaux prolongés et soulève la possibilité d’une reproduction hors du monde.

Q : Quelles sont les prochaines étapes de cette recherche ?

R : Transplanter les blastocystes chez des souris pour évaluer leur potentiel de naissance réussie et étudier plus en détail les effets des radiations sur la croissance des embryons dans l’espace.