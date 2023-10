Explorer Neptune : nouvelle proposition de mission vers la planète la plus externe

By

Les planétologues sont depuis longtemps fascinés par Neptune, la planète la plus éloignée de notre système solaire, mais en raison de sa distance extrême, envoyer un vaisseau spatial en orbite ou atterrir sur Neptune s'est avéré être un défi de taille. Cependant, un groupe de chercheurs a avancé une idée radicalement nouvelle pour une future mission vers Neptune qui impliquerait d'utiliser la fine atmosphère de Triton, la plus grande lune de Neptune.

Dans un article récent, les chercheurs ont souligné la réussite du test en vol en orbite terrestre basse d'un décélérateur gonflable (LOFTID) de la NASA en 2022. Ils ont proposé d'utiliser un appareil de type LOFTID, appelé aéroshell, pour ralentir un vaisseau spatial à son approche. Triton. Bien que l'atmosphère de Triton ait une pression atmosphérique inférieure à 1/70,000 XNUMXe de celle de l'atmosphère terrestre, les chercheurs ont découvert qu'elle pouvait encore fournir une décélération suffisante pour permettre au vaisseau spatial d'entrer sur une orbite capturée autour de Neptune.

Pour y parvenir, l’orbiteur devrait descendre jusqu’à 6 kilomètres au-dessus de la surface de Triton. Contrairement à d'autres idées de mission, l'absence de chaînes de montagnes importantes sur Triton réduit le risque de collision catastrophique. Les chercheurs estiment qu’en utilisant la technique aéroshell, une mission vers Neptune pourrait être achevée en 10 ans seulement, ce qui est nettement plus court que les concepts de mission actuels.

De plus, cette mission proposée offrirait l’opportunité d’étudier Triton, considéré comme l’un des objets les plus particuliers du système solaire. On pense qu'il s'agit d'un objet capturé dans la ceinture de Kuiper. Une vue rapprochée de Triton à seulement quelques kilomètres au-dessus de sa surface fournirait des informations scientifiques précieuses.

Alors qu'une mission de retour vers Neptune présente de nombreux défis en raison de l'immense distance, cette proposition innovante offre une solution prometteuse. En exploitant l’atmosphère de Triton, les scientifiques pourraient surmonter certains des obstacles rencontrés pour atteindre et orbiter autour de cette planète énigmatique. Des recherches supplémentaires et des avancées technologiques seront nécessaires pour concrétiser cette proposition.

Définitions:

1. LOFTID – Test en vol en orbite terrestre basse d'un décélérateur gonflable, un programme de la NASA conçu pour développer un bouclier gonflable pour protéger les engins spatiaux pendant la descente atmosphérique.

2. Aeroshell – Une coque ou un bouclier de protection utilisé lors des entrées atmosphériques pour réduire la vitesse d'un vaisseau spatial et le protéger de la chaleur extrême.

3. Ceinture de Kuiper – Une région du système solaire au-delà de Neptune, contenant de nombreux petits corps glacés et considérée comme un vestige du premier système solaire.

