Des scientifiques découvrent un possible ADN ancien dans une carapace fossilisée de tortue

By

Une équipe de paléontologues étudiant une carapace fossilisée de tortue de mer datant du Miocène a fait une découverte passionnante : la présence de cellules osseuses pouvant contenir de l'ADN ancien. Cette découverte, publiée dans le Journal of Vertebrate Paleontology, est importante car l’ADN ancien n’a été identifié auparavant que dans deux fossiles de dinosaures.

Les chercheurs ont analysé la carapace d'une tortue marine trouvée au Panama et ont identifié des cellules osseuses appelées ostéocytes. Ils ont utilisé une technique de coloration appelée DAPI pour marquer l’ADN de ces structures cellulaires fossilisées. Les résultats ont montré que certaines régions ressemblant à des noyaux dans les ostéocytes ont réagi à la tache, indiquant la présence possible d'ADN ancien.

Cependant, les chercheurs préviennent qu’il ne s’agit pas d’une preuve définitive de l’ADN ancien. D'autres facteurs, tels que la dégradation ou le remplissage minéral, pourraient provoquer la réaction à la tache. La préservation de l’ADN sur des périodes aussi longues est un défi, car il se dégrade rapidement. L’ADN le plus ancien jamais séquencé provient de dents de mammouth vieilles d’un million d’années trouvées dans le pergélisol.

Malgré cette limitation potentielle, la découverte d’un possible ADN ancien dans la carapace de la tortue reste importante. Il fournit des informations supplémentaires sur la préservation des informations au niveau moléculaire dans les fossiles. Des études antérieures ont révélé des détails sur les taux de croissance et les caractéristiques biologiques d'organismes anciens grâce à l'analyse des vaisseaux sanguins, des protéines et d'autres structures préservées.

Le fossile de tortue de mer appartient au genre Lepidochelys, qui est représenté par des espèces modernes telles que les tortues olivâtres et les tortues de Kemp. Les chercheurs pensent que l’ancienne espèce de tortue qu’ils ont découverte pourrait être une nouvelle espèce, mais des preuves squelettiques supplémentaires sont nécessaires pour le confirmer.

Bien que la présence d’ADN ancien dans les fossiles reste une perspective passionnante, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour prouver définitivement son existence et le séquencer. L’étude rappelle que les affirmations scientifiques doivent être étayées par des preuves solides, et que le processus d’enquête scientifique est en cours.

La source:

– Sortie du Smithsonian : https://www.smithsonianmag.com/smart-news/researchers-find-potential-evidence-ancient-dna-fossilized-sea-turtle-shell-180977970/

– Journal of Vertebrate Paleontology : [insérer la référence sans URL]

– Article Gizmodo : https://gizmodo.com/ancient-dna-in-fossilized-sea-turtle-shell-is-probably-1847852613