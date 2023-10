Les effets des polyphénols de cacao sur la perméabilité intestinale chez les athlètes de football d'élite

Dans une étude récente publiée dans le Nutrients Journal, des chercheurs italiens ont étudié les effets des polyphénols de cacao sur la perméabilité intestinale induite par un exercice physique intensif chez des athlètes de football masculins d’élite. Les chercheurs ont découvert que 30 jours de consommation de cacao, sous forme de chocolat noir, entraînaient une diminution de la perméabilité intestinale chez les athlètes par rapport aux témoins.

La barrière intestinale est une structure multicouche qui permet l’absorption des nutriments tout en limitant l’entrée des toxines, des agents pathogènes et des antigènes dans la circulation sanguine. Divers facteurs, dont l’exercice, peuvent affecter l’intégrité de la barrière intestinale et induire une perméabilité intestinale. Il a été démontré qu’un exercice vigoureux augmente la perméabilité intestinale, tandis que les effets des antioxydants, tels que les polyphénols, ne sont pas bien compris.

L’étude a recruté 24 footballeurs masculins d’élite et 23 athlètes amateurs masculins pratiquant d’autres sports. Dans la première phase de l’étude, l’intégrité de la barrière intestinale a été comparée entre les deux groupes à l’aide de biomarqueurs sanguins. Les athlètes d’élite présentaient des niveaux de marqueurs de perméabilité intestinale significativement plus élevés que les amateurs.

Dans la deuxième phase, les athlètes d'élite ont été répartis au hasard dans un groupe consommant 40 g de chocolat noir par jour en plus de leur alimentation habituelle, tandis que le groupe témoin suivait uniquement son alimentation habituelle. Après 30 jours, le groupe témoin a montré une augmentation des niveaux de marqueurs de perméabilité intestinale, tandis que le groupe consommant du chocolat noir n'a montré aucune différence significative par rapport aux niveaux de base. En comparant les niveaux de marqueurs entre les deux groupes, le groupe consommant du chocolat avait des valeurs nettement inférieures.

Des études in vitro ont également été menées pour comprendre les mécanismes par lesquels les polyphénols dérivés du cacao affectent la perméabilité intestinale. Les cellules intestinales humaines traitées avec des polyphénols dérivés du cacao ont montré une restauration des dommages de la barrière induits par des stimuli inflammatoires. Les polyphénols réduisent également le stress oxydatif dans les cellules.

Bien que les résultats de cette étude soient prometteurs, il est important de noter que la mesure de la perméabilité intestinale était indirecte au moyen de biomarqueurs et que l’étude n’incluait que des athlètes masculins. De plus, les groupes témoin et test présentaient une différence d’âge significative. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats et explorer les effets des polyphénols du cacao sur la perméabilité intestinale dans une population plus large.

En conclusion, cette étude suggère que l’exercice intensif est associé à une perméabilité intestinale accrue et qu’une supplémentation à long terme en chocolat noir riche en polyphénols pourrait aider à réduire les dommages intestinaux induits par l’exercice chez les athlètes de football d’élite. Ces résultats mettent en évidence les avantages potentiels de l’incorporation du chocolat noir dans l’alimentation des athlètes soumis à un entraînement intensif.

Définitions:

– Perméabilité intestinale : capacité des substances à traverser la barrière intestinale et à pénétrer dans la circulation sanguine.

– Polyphénols : un groupe de composés naturels présents dans les plantes et dotés de propriétés antioxydantes.

– In vitro : expériences menées en dehors d’un organisme vivant, utilisant généralement des cellules ou des tissus en laboratoire.

Sources:

– « La consommation de chocolat noir module positivement la perméabilité intestinale chez les athlètes de football d’élite : une étude contrôlée randomisée » (Nutrients MDPI)