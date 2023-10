Une introduction aux éclipses solaires annulaires

Une éclipse solaire annulaire est un événement astronomique à venir qui aura lieu le matin du samedi 14 octobre. Au cours de ce phénomène, la Lune s'alignera entre la Terre et le soleil tout en étant à son point le plus éloigné de la Terre. En conséquence, un anneau de lumière sera visible autour de la lune au lieu que le soleil soit complètement bloqué.

Contrairement aux éclipses annulaires, il existe également d’autres types d’éclipses. Une éclipse partielle se produit lorsque la lune obscurcit partiellement le soleil et qu’une petite partie de la lumière solaire reste visible. D’un autre côté, une éclipse totale se produit lorsque la Lune s’aligne parfaitement entre la Terre et le Soleil à un moment où elle est plus proche de la Terre, ce qui entraîne une obscurité totale et une baisse de température.

Pour commémorer cet événement spécial, la Grand County Library organise une heure du conte STEAM pour les enfants le mardi 10 octobre. Cette session interactive expliquera comment les éclipses se produisent et comprendra des activités intéressantes. Des lunettes Eclipse seront également fournies à chacun. De plus, des lunettes d'éclipse gratuites peuvent être obtenues auprès des bureaux de prêt des bibliothèques de Moab et de Castle Valley.

Les animaux présentent souvent un comportement particulier lors des éclipses. Par exemple, certains oiseaux peuvent se comporter comme s’il faisait nuit et s’installer confortablement sur leur perchoir. Cependant, ils pourraient se sentir un peu idiots lorsque le soleil réapparaîtra. Pendant ce temps, notre ami félin, Cosmo le chat bibliothèque, prévoit de garder son sang-froid pendant l'éclipse.

Si cet événement céleste rare suscite chez vous un intérêt pour l'astronomie ou l'astrologie, la bibliothèque propose à la consultation un large choix de livres sur ces sujets.

N'oubliez pas de toujours continuer à chercher !

Sources:

– La bibliothèque du Grand Comté