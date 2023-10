Nouveaux outils pour les astronautes : explorer les défis et les innovations des sorties dans l'espace

By

Deux cosmonautes audacieux ont entrepris une sortie dans l'espace à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS) mercredi 25 octobre, rencontrant une fascinante fuite de liquide de refroidissement qui avait été observée plus tôt dans le mois. Oleg Kononenko et Nikolai Chub, tous deux de l'agence spatiale russe Roscosmos, se sont lancés avec impatience dans leur activité extravéhiculaire (EVA) avec pour mission de documenter et d'isoler la fuite de liquide de refroidissement du radiateur.

Au cours de la sortie dans l’espace, Kononenko a observé de près l’ammoniac accumulé, qui avait formé une « goutte » ou une « gouttelette » croissante. Cette vue unique a conduit à la contamination d'une de ses attaches, qui a dû être sécurisée dans un sac et laissée à l'extérieur de la station spatiale. Les cosmonautes, préparés à toute rencontre potentielle avec le liquide de refroidissement toxique, ont soigneusement nettoyé leurs combinaisons spatiales et leurs outils pour s'assurer qu'aucune trace d'ammoniac ne retourne à l'intérieur de la station.

En documentant le radiateur, Kononenko a découvert un spectacle étonnant : de nombreux trous uniformes sur la surface des panneaux. Intrigué, il a contacté par radio les contrôleurs de vol du centre de contrôle de mission de Moscou, les décrivant comme ayant « des bords très réguliers, comme s'ils avaient été percés ». La répartition chaotique de ces trous ajoute au mystère entourant cet incident.

On pense que l’ammoniac résiduel qui s’est échappé lors de la fermeture des vannes a contribué à la formation de la « goutte ». Les ingénieurs russes analyseront soigneusement les données collectées par les cosmonautes afin de déterminer la cause de la fuite et développeront des solutions pour l'entretien futur des radiateurs.

De plus, au cours de cette sortie dans l'espace, Kononenko et Chub ont installé avec succès un système de communication radar synthétique sur le module de laboratoire polyvalent Nauka. Ce nouveau système jouera un rôle crucial dans la surveillance de l'environnement terrestre. Ils ont également lancé un petit nanosatellite en forme de cube, conçu pour tester la technologie des voiles solaires. Même si les ailes solaires ne se sont pas déployées comme prévu, la mission a testé avec succès le mécanisme de déploiement.

Cette exaltante sortie dans l'espace de 7 heures et 41 minutes s'est terminée par la fermeture de la trappe du sas du module Poisk. Au total, il s'agissait de la première sortie dans l'espace de Chub et de la sixième impressionnante de Kononenko, portant sa durée cumulée de sortie dans l'espace à 41 heures et 43 minutes.

FAQ:

Q : Quel était le but de la sortie dans l’espace ?

R : Le but de la sortie dans l'espace était de documenter et d'isoler une fuite de liquide de refroidissement provenant d'un radiateur externe de l'ISS.

Q : Qu’ont observé les cosmonautes lors de la sortie dans l’espace ?

R : Ils ont observé une « goutte » ou une « gouttelette » croissante de liquide de refroidissement, ainsi que de nombreux trous uniformes sur la surface du radiateur.

Q : Comment les données collectées seront-elles utilisées ?

R : Les ingénieurs russes analyseront les données pour déterminer la cause de la fuite et développeront des solutions pour l'entretien futur des radiateurs.

Q : Quelles autres tâches ont été effectuées pendant la sortie dans l’espace ?

R : Les cosmonautes ont installé un système de communication radar synthétique et ont lancé un nanosatellite pour tester la technologie des voiles solaires.

Q : Quelle a été la durée de la sortie dans l’espace ?

R : La sortie dans l’espace a duré 7 heures et 41 minutes.

Sources : NASA TV, Agence spatiale fédérale russe (Roscosmos)