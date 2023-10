Accident lors d'une sortie dans l'espace : une attache contaminée frappe la visière du cosmonaute

By

Lors d'une récente sortie dans l'espace à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS), la visière d'un cosmonaute a été heurtée par une attache contaminée, provoquant un incident imprévu. La sortie dans l'espace, qui a été diffusée en direct sur NASA TV, impliquait deux cosmonautes, Oleg Kononenko et Nikolai Chub. Bien que leurs tâches comprenaient divers objectifs, le point culminant de la mission était d'enquêter sur une fuite de radiateur sur le module Nauka, survenue plus tôt dans le mois.

L'inspection de la fuite du liquide de refroidissement s'est avérée être un défi, car les cosmonautes n'ont initialement trouvé aucun signe de fuite le long des conduites de connexion. Cependant, en y regardant de plus près, ils ont découvert des traces près des joints des panneaux de radiateur. Plus loin dans la sortie dans l'espace, une goutte importante de liquide de refroidissement a été observée sur une ligne au niveau de l'un des joints du radiateur. Les cosmonautes ont tenté de nettoyer les dégâts avec des serviettes, mais il est devenu évident qu’ils n’en avaient pas assez.

Malheureusement, une extrémité d'une longe s'est trempée dans le liquide de refroidissement et est entrée en contact avec la visière d'un cosmonaute. L'incident a incité les deux hommes à quitter les lieux et à poursuivre les autres tâches, qui ne se sont pas déroulées comme prévu. Le déploiement d'un nanosatellite pour tester la technologie des voiles solaires a échoué et un système de communication radar synthétique a été installé mais a rencontré des problèmes avec l'un des panneaux.

Après la sortie dans l'espace, les cosmonautes ont vérifié la contamination de leurs combinaisons spatiales et ont suivi les procédures de décontamination habituelles. Pour assurer la sécurité de l'équipage, des systèmes de filtration supplémentaires seront utilisés au sein de l'ISS pour éliminer toute trace restante de liquide de refroidissement de l'air.

La fuite a été initialement détectée par les caméras de l'ISS, et l'équipage l'a confirmée en inspectant visuellement un radiateur de secours sur le module Nauka. Le radiateur avait été livré en 2010 lors de l'une des dernières missions de la navette spatiale, mais n'a été installé que lors d'une sortie dans l'espace russe cette année.

Les prochaines étapes pour réparer la fuite doivent encore être déterminées par les chefs de mission. Il est clair que Kononenko et Chub ont réussi à identifier et à isoler la fuite, mais l'ampleur des travaux supplémentaires nécessaires reste incertaine. Heureusement, la boucle de refroidissement primaire reste intacte, assurant ainsi la sécurité de l'équipage lors de cet incident imprévu.

FAQ:

Q : Comment l’incident s’est-il produit lors de la sortie dans l’espace ?

R : L'attache des cosmonautes, imbibée de liquide de refroidissement, a heurté accidentellement l'une des visières du cosmonaute.

Q : Quelles tâches les cosmonautes ont-ils accomplies pendant la sortie dans l'espace ?

R : La tâche principale consistait à enquêter et à isoler une fuite de liquide de refroidissement provenant d'un radiateur sur le module Nauka. Ils ont également tenté de déployer un nanosatellite pour tester des voiles solaires et d'installer un système de communication radar synthétique.

Q : Y avait-il un danger pour l'équipage ?

R : La boucle de liquide de refroidissement primaire n’a pas été affectée et l’équipage n’a couru aucun danger immédiat. Des protocoles de sécurité ont été suivis pour atténuer tout risque potentiel associé à la fuite de liquide de refroidissement.