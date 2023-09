Les scientifiques utilisent Keck Cosmic Web Imager pour voir le Web cosmique sans éclairage

By

Les astronomes ont pu observer la toile cosmique, la structure à grande échelle qui relie les galaxies et les amas de galaxies, sans avoir besoin d'éclairage, grâce au Keck Cosmic Web Imager (KCWI). Cette avancée a été rendue possible grâce à la capacité de l'instrument à mesurer la présence d'hydrogène neutre, principal composant de la toile cosmique. Plus précisément, le KCWI recherche la douce lueur de l’hydrogène excité à travers une longueur d’onde spécifique appelée raie Lyman Alpha.

Le KCWI, conçu par le professeur Christopher Martin de Caltech, est installé sur l'observatoire WM Keck à Hawai'i. En mesurant les émissions Lyman alpha à différentes longueurs d'onde, l'équipe est non seulement capable de déterminer la forme de la toile cosmique en deux dimensions, mais également de calculer la distance des sources d'émission.

Comprendre les structures de la toile cosmique est crucial pour notre compréhension de l’univers dans son ensemble. Le Web fournit du gaz aux galaxies, influençant leur évolution, et aide également les scientifiques à étudier le comportement de la matière noire, une substance hypothétique qui entoure les galaxies et constitue la majeure partie de la matière de l'univers. On dit que la toile cosmique trace l’emplacement de la matière noire, qui ne peut être détectée que par ses interactions gravitationnelles.

En créant une carte 3D de la toile cosmique, les astronomes obtiennent des informations précieuses sur l’architecture de l’univers et les mécanismes de formation des galaxies. L'étude détaillant cette réalisation est publiée dans Nature Astronomy.

Sources : Astronomie de la nature

Remarque : L'article source contenait une image et une vidéo intégrée, qui ont été supprimées dans cette version réécrite.