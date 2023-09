Un horloger suisse établit le record mondial Guinness du plus grand nombre d'inserts de météorites dans une montre

Les Ateliers Louis Moinet SA, un horloger suisse connu pour ses garde-temps innovants, a récemment atteint un record mondial Guinness pour le plus grand nombre d'inserts de météorites dans une montre. Le record a été vérifié le 31 juillet 2023. Des météorites, qui sont de rares fragments de roche ou de métal tombant sur Terre depuis l'espace, ont été utilisées pour créer ce design unique.

La montre, bien nommée « Cosmopolis », présente 12 météorites différentes sur son cadran. Chaque météorite a sa propre origine, allant de la Lune et Mars aux astéroïdes et pluies de météorites. L'approvisionnement en météorites a été rendu possible grâce aux relations de l'horloger avec des chasseurs de météorites et des experts dans le domaine.

Pour créer cette montre galactique, un design a été soigneusement étudié pour mettre en valeur la beauté de chaque météorite tout en conservant une esthétique contemporaine. Le design final présente un boîtier en or rose 18 carats d'un diamètre de quarante millimètres, maintenu par un bracelet noir.

Le processus de découpe des météorites a nécessité l'expertise du spécialiste Daniel Haas, qui a minutieusement façonné chacun des douze disques de météorites pour répondre aux contraintes techniques et horlogères. L'intégration des météorites sur la montre a été un processus minutieux, garantissant que chacune d'entre elles était positionnée pour s'afficher et contraster efficacement avec les autres.

La montre record, évaluée à Fr. 225,000 XNUMX HT, représente le dévouement et l'innovation des Ateliers Louis Moinet. Jean-Marie Schaller, PDG et directeur créatif, a exprimé sa fierté d'avoir obtenu cette reconnaissance de son engagement à repousser les limites de la créativité horlogère. L'entreprise espère exposer la montre de manière permanente dans un musée en tant que symbole d'innovation et de savoir-faire.

Cette réalisation exceptionnelle souligne l'hommage permanent des Ateliers Louis Moinet à l'héritage de Louis Moinet, horloger de renom et astronome passionné. La philosophie de la marque est axée sur la création de montres mécaniques entrant dans la catégorie de « l'art cosmique » ou des « merveilles mécaniques ».

En conclusion, Les Ateliers Louis Moinet SA ont réussi à établir un nouveau record mondial Guinness pour le plus grand nombre d'inserts de météorites dans une montre. Cette réalisation reflète leur engagement à repousser les limites de l'horlogerie et témoigne de leur engagement envers l'innovation et le savoir-faire.

