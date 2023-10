La sursaut radio rapide la plus ancienne et la plus lointaine détectée, repoussant les limites de notre compréhension de l'univers

Dans le cadre d'une découverte révolutionnaire, des scientifiques de l'Université Macquarie et de l'Université de technologie de Swinburne ont identifié le sursaut radio rapide (FRB) le plus ancien et le plus éloigné jamais détecté. Publiée dans la revue Science, l'étude démontre que les FRB fournissent un moyen d'étudier la matière intergalactique et élargissent notre connaissance de l'univers.

Le sursaut radio, désigné FRB 20220610A, a été capturé par le radiotélescope ASKAP le 10 juin 2022. Le sursaut provient d'un événement cosmique qui a libéré une quantité incroyable d'énergie en moins d'une seconde, équivalente aux émissions totales du Soleil. plus de 30 ans.

En utilisant la gamme de paraboles d'ASKAP, les chercheurs ont pu localiser précisément l'emplacement du sursaut radio. Ils ont ensuite utilisé le très grand télescope (VLT) de l'ESO au Chili pour rechercher la galaxie source, qui s'est avérée être plus ancienne et plus éloignée que tout autre FRB découvert précédemment.

Cette découverte conforte les théories existantes sur l’origine des FRB, puisque l’explosion provient d’un ensemble de galaxies en fusion. Cela met également en évidence les limites de la technologie actuelle des télescopes, car nous ne sommes capables d’observer et de localiser les FRB qu’il y a environ huit milliards d’années.

L'étude confirme également la relation de Macquart, initialement proposée par l'astronome australien Jean-Pierre « J-P » Macquart, qui suggère que plus un sursaut radio rapide est éloigné, plus il révèle de gaz diffus entre les galaxies. Cette relation est vraie même pour les FRB situés au-delà de la moitié de l’Univers connu.

À ce jour, une cinquantaine de FRB ont été localisés avec précision, dont près de la moitié ont été identifiés grâce à ASKAP. Les chercheurs pensent qu’il est possible de découvrir des milliers d’autres phénomènes cosmiques, y compris dans des endroits plus éloignés.

Bien que la cause exacte des FRB reste inconnue, cette étude souligne que ces sursauts sont des événements courants dans le cosmos. Ils fournissent des informations précieuses pour détecter la matière entre les galaxies et approfondir notre compréhension de la structure de l’Univers.

ASKAP est actuellement le principal radiotélescope pour détecter et localiser les FRB. Les futurs télescopes internationaux SKA, actuellement en construction en Australie occidentale et en Afrique du Sud, devraient dépasser les capacités d'ASKAP, permettant aux astronomes d'identifier des FRB encore plus anciens et plus éloignés.

Dans l’ensemble, cette découverte révolutionnaire repousse les limites de notre compréhension de l’Univers et réaffirme l’importance des sursauts radio rapides pour percer les mystères du cosmos.

Sources : Sciences, Université Macquarie, ESO/M. Messager de Korn