Mission collaborative pour étudier l'expansion accélérée de l'Univers

Euclid, un télescope spatial lancé par l'Agence spatiale européenne (ESA) avec la contribution de la NASA, et le prochain télescope spatial romain Nancy Grace de la NASA (anciennement connu sous le nom de WFIRST) unissent leurs forces pour explorer le mystère qui se cache derrière l'expansion accélérée de l'univers. On pense que cette accélération cosmique est causée par une force inconnue connue sous le nom d’« énergie noire ». En combinant leurs méthodes uniques, Euclide et Roman visent à faire la lumière sur l'énergie noire, l'accélération cosmique et les schémas d'expansion de l'univers d'une manière qui n'a jamais été possible auparavant.

Euclide, avec sa caméra à grand champ, observera une grande partie du ciel, environ un tiers de celui-ci, dans les longueurs d'onde de lumière infrarouge et optique. Il remontera 10 milliards d’années dans le passé, alors que l’univers avait environ 3 milliards d’années. En revanche, Roman aura une plus grande profondeur et précision, mais sur une zone plus petite – environ un vingtième du ciel. Sa vision infrarouge lui permettra de dévoiler le cosmos alors qu'il avait 2 milliards d'années et de révéler un plus grand nombre de galaxies plus faibles. Roman aura également d'autres objectifs scientifiques, notamment l'étude des galaxies proches, la recherche d'exoplanètes et l'investigation d'objets à la périphérie de notre système solaire.

Les scientifiques ne savent pas si l’expansion accélérée de l’univers est causée par une composante énergétique supplémentaire ou si elle implique la nécessité de réviser notre compréhension de la gravité. Euclide et Roman testeront simultanément les deux théories, fournissant des informations cruciales sur le fonctionnement de l'univers.

Grâce à leur pouvoir combiné, Euclide et Roman aideront à percer les mystères de l'énergie noire et de l'univers en expansion, marquant ainsi une nouvelle ère d'exploration. Ces prochains télescopes mesureront l’énergie noire de différentes manières et avec une précision sans précédent, contribuant ainsi à notre compréhension des propriétés fondamentales de l’univers.

