Une collision inattendue : deux exoplanètes géantes de glace créent un spectacle de lumière éblouissant

Dans une découverte surprenante, une équipe internationale d’astronomes a observé une collision entre deux exoplanètes géantes de glace en orbite autour d’une étoile semblable au soleil. Cette puissante collision a produit un éclat de lumière et de poussière, ce qui pourrait conduire à la formation de nouvelles lunes autour d’une planète nouvellement formée dans le futur. Les résultats, publiés dans la revue Nature, révèlent la rémanence de chaleur brillante et le nuage de poussière qui en résulte, qui ont provoqué une atténuation de l'étoile mère au fil du temps.

Les astronomes ont collaboré après qu'un passionné ait remarqué un changement inhabituel dans la luminosité de l'étoile. L'étoile, nommée ASASSN-21qj, a montré un doublement de sa luminosité infrarouge trois ans avant de disparaître dans la lumière visible. Cela a intrigué l’équipe, les incitant à étudier la star de manière intensive pendant les deux années suivantes.

Une analyse plus approfondie a indiqué que l’explication la plus plausible des phénomènes observés était une collision entre deux exoplanètes géantes de glace. Ces corps célestes, composés de glace et de roches, ont créé une lueur infrarouge détectée par la mission NEOWISE de la NASA. Le Dr Simon Lock, l'un des co-auteurs principaux de l'étude, a expliqué que leurs calculs et leurs modèles informatiques suggèrent que la température et la taille du matériau brillant s'alignent sur la collision de deux exoplanètes géantes de glace.

Le nuage de débris résultant de l’impact s’est finalement déplacé devant l’étoile, provoquant une atténuation de celle-ci dans les longueurs d’onde visibles. Au cours des prochaines années, ce nuage de poussière devrait se propager le long de l’orbite du reste de la collision. Les astronomes prévoient que la diffusion de la lumière de ce nuage pourrait être détectée à l'aide de télescopes au sol et du télescope spatial James Webb (JWST) de la NASA.

Les chercheurs surveilleront de près le système pour observer tout développement ultérieur. Le Dr Zoe Leinhardt, co-auteur de l'étude, a noté qu'il serait fascinant d'assister à la condensation potentielle de la matière autour du reste, formant éventuellement un système de lunes en orbite autour de la nouvelle planète.

Cette découverte intrigante met en lumière la dynamique intense de la formation des planètes, offrant des informations précieuses sur les processus qui façonnent notre univers.

