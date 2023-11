Les « os » magnétiques de la nébuleuse du vent Pulsar MSH 15-52

By

Les astronomes ont fait une découverte remarquable sur la dynamique du champ magnétique de la nébuleuse du vent pulsar MSH 15-52, grâce aux données de l'observatoire de rayons X Chandra de la NASA et du télescope Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE). L’image composite créée à partir de ces données révèle les « os » magnétiques de cette structure fascinante.

Les pulsars, qui sont des étoiles à neutrons en rotation dotées de champs magnétiques puissants, offrent des conditions uniques pour étudier la physique extrême. Ils peuvent générer des jets de matière et d’antimatière, ainsi que des vents intenses, qui forment des nébuleuses de vent pulsar. MSH 15-52, également connue sous le nom de « Main dans l’espace », est l’une de ces nébuleuses qui ressemble à une main humaine.

En combinant les données de rayons X de Chandra avec les observations d'IXPE, les astronomes ont obtenu la première carte du champ magnétique à l'intérieur de la nébuleuse. Cette carte fournit des informations précieuses sur la polarisation des rayons X et révèle l'orientation du champ électrique, déterminé par le champ magnétique du pulsar. Le niveau élevé de polarisation suggère un champ magnétique remarquablement droit et uniforme dans certaines régions de la nébuleuse.

L'image composite présente les différents niveaux d'énergie des rayons X. Les données de Chandra, affichées en orange, vert et bleu, mettent en évidence les rayons X de basse et haute énergie. La teinte violette représente les observations IXPE, tandis que les couleurs rouge et bleue indiquent les données infrarouges du Dark Energy Camera Plane Survey.

Notamment, les données IXPE montrent un jet de rayons X brillant émanant du pulsar dans la région du « poignet ». Au départ du jet, la polarisation est faible en raison d'une zone turbulente aux champs magnétiques complexes et enchevêtrés. À mesure que le jet progresse, les lignes du champ magnétique se redressent et deviennent plus uniformes, ce qui entraîne une augmentation significative de la polarisation.

Cette recherche révolutionnaire met en lumière la structure magnétique des nébuleuses à vent de pulsar et contribue à notre compréhension des phénomènes extrêmes qui s’y produisent. En démêlant les « os » de MSH 15-52, les astronomes approfondissent les mystères de ces objets cosmiques captivants.

FAQ:

Q : Que sont les pulsars ?

R : Les pulsars sont des étoiles à neutrons en rotation dotées de champs magnétiques puissants qui émettent des impulsions régulières de rayonnement.

Q : Qu’est-ce qu’une nébuleuse du vent pulsar ?

R : Les nébuleuses du vent pulsar sont des nuages ​​de particules énergétiques soufflées par des étoiles mortes et effondrées.

Q : Quelle est la signification de la carte du champ magnétique dans MSH 15-52 ?

R : La carte du champ magnétique donne un aperçu de la polarisation des rayons X et révèle l'orientation du champ électrique dans la nébuleuse.

Q : Pourquoi le niveau élevé de polarisation est-il significatif ?

R : Le niveau élevé de polarisation suggère un champ magnétique remarquablement droit et uniforme dans certaines régions de la nébuleuse du vent du pulsar.

Q : Qu'est-ce que la « Main dans l'espace » ?

R : La « Main dans l’espace » fait référence à la nébuleuse du vent pulsar MSH 15-52, qui ressemble à une main humaine.