Un nouveau matériau qui améliore l’efficacité des masques faciaux pour capturer les particules de coronavirus

Des chercheurs de l’Université de Liverpool ont développé un nouveau matériau susceptible d’améliorer considérablement l’efficacité des masques faciaux et autres équipements de filtration pour capturer les particules de coronavirus. Le matériau, décrit dans un article publié dans la revue Nature Communications, s’est avéré environ 93 % plus efficace pour capturer les protéines, y compris celles du coronavirus, tout en permettant la respirabilité.

L'équipe à l'origine de cette avancée comprend le professeur Peter Myers, expert en chromatographie, et le Dr Simon Maher, expert en spectrométrie de masse. Ils travaillaient auparavant sur des processus impliquant des protéines collant à la surface des matériaux supports chromatographiques. Le professeur Myers a réalisé que l’inversion de ce processus pourrait conduire à l’absorption de protéines, notamment de la protéine Spike S1 qui recouvre la membrane lipidique externe du virus SARS-CoV-2.

Pour développer le matériau, les chercheurs ont modifié la surface d’une particule sphérique de silice utilisée en chromatographie pour la rendre hautement « collante » pour la protéine de pointe S19 du COVID-1. Ils ont également augmenté la porosité et le volume interne des particules de silice, offrant ainsi une grande surface et une grande capacité à capturer le virus. Le matériau a été testé avec succès sur des masques faciaux et des filtres à air utilisés dans divers environnements, tels que les avions, les voitures et les systèmes de climatisation.

Au stade de la validation de principe, ce nouveau matériau s’avère très prometteur dans la lutte non seulement contre le COVID-19, mais également contre d’autres virus tels que la grippe et le Nipah. L’équipe de recherche se concentre désormais sur le développement de surfaces « collantes » encore plus avancées pour une large gamme de bioaérosols, y compris de nouvelles variantes du virus COVID-19.

Cette recherche révolutionnaire ouvre la voie à une meilleure protection contre les maladies infectieuses, avec des applications potentielles dans diverses industries où la filtration de l’air est cruciale. Un développement et un perfectionnement ultérieurs du matériel pourraient contribuer de manière significative à la prévention et au contrôle de futures épidémies.

Référence:

« Fixer des particules de silice adsorbant les protéines à la surface de substrats en coton pour la capture de bioaérosols, notamment le SRAS-CoV-2 » Kieran Collings, Cedric Boisdon, Tung-Ting Sham, Kevin Skinley, Hyun-Kyung Oh, Tessa Prince, Adham Ahmed, Shaun H. Pennington, Philip J. Brownridge, Thomas Edwards, Giancarlo A. Biagini, Claire E. Eyers, Amanda Lamb , Peter Myers et Simon Maher, Nature Communications, 18 août 2023.