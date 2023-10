Nouvelles connaissances sur la composition et le rôle des cendres volcaniques dans l'atmosphère

Les cendres volcaniques ne sont pas une poussière typique. Il est formé de minéraux piégés dans un verre de silicate et peut avoir des effets considérables sur le climat, les infrastructures et la santé humaine. Pour mieux comprendre ce matériau complexe et son rôle dans l'atmosphère, des chercheurs de l'Université Cornell ont caractérisé des échantillons de cendres volcaniques provenant de diverses éruptions explosives.

L’étude, intitulée « Phases in Fine Volcanic Ash », explore la composition et les propriétés des cendres volcaniques, qui sont injectées dans l’atmosphère lors des éruptions volcaniques. Les chercheurs ont collecté des échantillons de 40 éruptions et analysé leur taille, leur contexte tectonique et leur chimie. En se concentrant sur les grains de cendres inférieurs à 45 microns, ils visaient à comprendre les impacts plus larges de ces fines particules, car elles peuvent être transportées par les vents atmosphériques.

Les résultats ont révélé que la composition des cendres volcaniques varie considérablement en fonction de la taille des grains, du contexte tectonique et de la chimie. À mesure que la taille des grains devient plus fine, les cendres contiennent des fractions plus élevées de silice cristalline et de sels, tandis que les composants de verre et d'oxyde de fer diminuent. Les chercheurs ont utilisé des techniques telles que la diffraction des rayons X et la microscopie électronique à balayage pour identifier et mesurer les proportions de minéraux et de verre dans les échantillons.

L'étude met en évidence la grande variation de la teneur en minéraux entre les différentes éruptions. Par exemple, l’éruption du mont Pinatubo aux Philippines a produit beaucoup de feldspath et d’amphibole, tandis que les récentes éruptions du Tajogaite à La Palma, en Espagne, ont été caractérisées par du feldspath, du clinopyroxène et de l’olivine. Les chercheurs ont également observé une augmentation de la teneur en sel des cendres à grains plus fins, ce qui a des implications sur la santé humaine et sur l'océan.

Comprendre la composition et la densité des cendres volcaniques est crucial pour les scientifiques atmosphériques qui étudient leur transport et leurs effets sur le système Terre. Cette étude fournit des données précieuses pour mieux limiter la composition et la densité des minéraux et du verre des cendres volcaniques. Les chercheurs espèrent que leurs découvertes contribueront à une compréhension plus complète de l’impact des cendres volcaniques sur le climat, la biogéochimie et la santé humaine.

