Les étoiles de mer juvéniles à couronne d'épines peuvent résister aux vagues de chaleur, ce qui constitue une menace plus grande pour les récifs coralliens

Des recherches récentes menées par des biologistes marins de l'Université de Sydney ont mis en lumière la résilience des étoiles de mer juvéniles à couronne d'épines face aux vagues de chaleur, soulevant des inquiétudes quant à l'exacerbation potentielle des dommages aux récifs coralliens causés par le changement climatique. Les étoiles de mer à couronne d'épines sont originaires de la Grande Barrière de Corail et sont connues pour être l'un des prédateurs les plus importants du corail. Les dégâts qu’ils causent sont juste derrière les cyclones et les événements de blanchissement en termes de mortalité des coraux.

L'étude, dirigée par le professeur Maria Byrne et publiée dans la revue Global Change Biology, a révélé que les juvéniles étoiles de mer couronne d'épines sont capables de tolérer des niveaux de chaleur élevés qui sont mortels pour les coraux. Cette résilience leur permet de survivre aux vagues de chaleur et de poursuivre leur cycle de vie en tant que prédateurs carnivores qui se nourrissent de coraux nouvellement régénérés.

Les résultats indiquent que même si la population adulte d’étoiles de mer à couronne d’épines diminue en raison du réchauffement des océans provoqué par le changement climatique, les jeunes étoiles de mer herbivores peuvent patiemment attendre que les conditions soient réunies pour devenir des prédateurs mangeurs de coraux. Cela pourrait entraîner une résurgence de la population de prédateurs et des dommages supplémentaires aux récifs coralliens.

Le changement climatique provoque déjà le blanchissement et la mort des coraux lorsque la température de l'eau augmente de 1 à 3 degrés Celsius. L’étude a révélé que les étoiles de mer juvéniles à couronne d’épines peuvent tolérer trois fois l’intensité thermique qui provoque le blanchissement des coraux. Cette capacité, associée à leur préférence pour les habitats de décombres générés par le blanchissement et la mortalité des coraux, permet à leur nombre de s'accumuler progressivement au fil du temps.

Les chercheurs ont également identifié des facteurs qui contribuent à la survie des étoiles de mer juvéniles à couronne d’épines dans des conditions de réchauffement. Leur petite taille réduit leurs besoins physiologiques et leur capacité à se nourrir de diverses sources de nourriture, notamment d'algues corallines, améliore leur résilience.

Selon le co-auteur de l'étude, Matt Clements, les résultats mettent en évidence le rôle potentiel de la mortalité des coraux induite par le blanchissement dans la contribution aux épidémies d'étoiles de mer couronne d'épines. La perte de prédateurs naturels et l’accumulation de nutriments dans l’eau jouent également un rôle dans l’exacerbation de l’impact du changement climatique sur les récifs coralliens.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les implications de ces découvertes sur les écosystèmes marins et la conservation des récifs coralliens.

