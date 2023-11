De nouvelles découvertes au cours de la saison de frai des coraux dévoilent un aperçu de la santé des récifs et des efforts de conservation

Le frai des coraux est l'événement de reproduction annuel au cours duquel diverses espèces de coraux libèrent leurs spermatozoïdes et leurs œufs dans l'eau, initiant ainsi la formation de nouveaux polypes coralliens. Ce processus est crucial pour la croissance et la reconstitution des écosystèmes des récifs coralliens.

Le frai des coraux fournit aux scientifiques des informations précieuses sur la santé et la résilience des récifs coralliens. En étudiant le moment, l’étendue et le succès des événements de frai des coraux, les chercheurs peuvent mieux comprendre les impacts du changement climatique et développer des stratégies pour sauvegarder ces écosystèmes fragiles.