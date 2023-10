Un avenir sombre pour les récifs coralliens : les taux de croissance peinent à suivre la hausse du niveau de la mer

By

Une étude récente a soulevé des inquiétudes quant à l’avenir des récifs coralliens, indiquant que leur taux de croissance est incapable de suivre le rythme de l’augmentation rapide du niveau de la mer. La recherche, qui a examiné 9,000 XNUMX ans de croissance des coraux, met en évidence une baisse significative des taux d’accrétion des coraux.

L'étude s'est concentrée sur l'analyse de 22 carottes de forage collectées sur la barrière de corail et les atolls du Belize, mesurant un total de 215 mètres. En utilisant la datation radio-isotopique, les chercheurs ont estimé l’âge des fragments de corail, leur permettant ainsi de déduire les taux de croissance au fil du temps. Les résultats ont révélé que les taux d’accrétion des coraux au Belize ont diminué au cours de la période holocène.

Selon le professeur Eberhard Gischler de l'Université Goethe, bien que les taux de croissance moyens des marges récifales du Belize soient comparables à ceux d'autres régions de l'Atlantique occidental, ils sont légèrement inférieurs à ceux de l'Indo-Pacifique. Cette disparité a des implications significatives pour les nations insulaires tropicales qui dépendent ou sont protégées par les récifs coralliens, en particulier dans le contexte des discussions en cours sur le changement climatique.

De plus, l’étude conforte l’observation d’un déclin des coraux vivants dans les Caraïbes. De nombreux récifs de la région sont actuellement dominés par des algues charnues et des espèces adventices généralistes au lieu de coraux. Les chercheurs ont noté que les sections les plus anciennes du récif contenaient principalement des coraux constructeurs de récifs tolérants au stress.

L'analyse des carottes de forage a également révélé des lacunes à l'échelle centenaire dans les archives fossiles du corail corne d'élan, connu sous le nom d'Acropora palmata. Ces écarts, survenus il y a environ 2,000 4,000, 5,500 6,000 et entre 4,000 XNUMX et XNUMX XNUMX ans, peuvent signifier des changements environnementaux, tels que des températures plus élevées, une activité accrue des tempêtes ou des changements dans l'approvisionnement en nutriments. Cet écart vieux de XNUMX XNUMX ans coïncide avec un événement potentiel de mortalité massive affectant les échinides brouteurs dans la région.

L'étude a des implications significatives dans la compréhension du déclin des coraux et des récifs coralliens. En reconstituant les conditions environnementales qui prévalaient pendant l’Holocène, les chercheurs peuvent déterminer si les déclins actuels sont sans précédent. Les récifs coralliens sont déjà menacés en raison de divers facteurs, notamment le réchauffement climatique, l'acidification des océans, la détérioration de la qualité de l'eau et les maladies. Les résultats de cette étude suggèrent qu’ils pourraient devenir l’une des premières victimes du changement climatique, leur taux de croissance ayant du mal à suivre l’élévation du niveau de la mer.

Source : Rapports scientifiques