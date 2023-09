La taille et la forme des colonies de coraux déterminent la complexité et la santé marines

Une étude récente menée par Sofia Ferreira, étudiante diplômée de l'Université d'Hawaï à Hilo, en collaboration avec des scientifiques marins, met en évidence l'importance de la taille et de la forme des colonies de coraux pour déterminer la complexité et la santé des écosystèmes marins. L'étude, publiée dans la revue Nature, visait à prédire comment les récifs coralliens de Guam influencent la complexité de l'habitat.

Les coraux sont les architectes de la nature, concevant divers habitats et refuges pour les espèces marines. L'équipe de Ferreira a utilisé des caméras sous-marines de haute technologie et des techniques de photogrammétrie 3D pour cartographier 208 sites de récifs coralliens entourant Guam. Ils ont évalué individuellement plus de 12,000 XNUMX coraux, capturant leur taille et leur forme de croissance.

L’étude a révélé que chaque courbe et chaque angle d’une colonie de corail joue un rôle crucial dans le maintien d’un large éventail d’espèces marines. Les chercheurs ont conclu que la taille et la morphologie des colonies de coraux sont de puissants indicateurs de la complexité de l'habitat dans les récifs de Guam et devraient être intégrées aux programmes de surveillance des récifs coralliens.

Les récifs coralliens sont confrontés à des menaces croissantes liées à des facteurs de stress locaux et mondiaux. Comprendre le fonctionnement interne de ces écosystèmes est crucial pour leur préservation. Ferreira espère que leurs résultats offrent de l'espoir et fournissent des informations pour les recherches futures sur l'impact des habitats récifaux fluctuants sur les organismes associés aux récifs sous le changement climatique.

Cette étude contribue à notre compréhension de la relation complexe entre les caractéristiques des colonies coralliennes et la complexité des écosystèmes marins. En comprenant comment les colonies de coraux façonnent leur habitat environnant, les chercheurs peuvent développer des stratégies de conservation plus efficaces pour protéger ces écosystèmes vitaux.

