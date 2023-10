Fuites de liquide de la partie russe de la Station spatiale internationale

Du liquide s'est échappé de la partie russe de la Station spatiale internationale (ISS), mais l'équipage ne court pas de danger immédiat, selon l'agence spatiale russe Roscosmos. La fuite provient du circuit des radiateurs externes du module Nauka, livré à la station en 2012. Roscosmos assure qu'il n'y a aucune menace pour le laboratoire en orbite.

Cet incident fait suite à une récente mission au cours de laquelle deux cosmonautes russes et un astronaute américain sont revenus sur Terre après avoir passé un an à l'ISS. Initialement prévue pour six mois, leur mission a été prolongée en raison d'une précédente fuite. Le vaisseau spatial Soyouz qu'ils ont utilisé pour se rendre à l'ISS a été endommagé, probablement à cause d'un petit impact de météorite. Pour compenser, Moscou a lancé une autre fusée sans équipage pour mener à bien la mission prévue.

La fuite rappelle les défis rencontrés dans les missions spatiales et l’importance de réparations rapides et efficaces. L’ISS est un lieu de coopération entre les États-Unis et la Russie, offrant une rare opportunité de collaboration malgré les tensions politiques. Les deux pays utilisent l’ISS pour la recherche scientifique et les progrès technologiques.

Alors que les agences spatiales travaillent ensemble pour surmonter les obstacles, des incidents comme celui-ci renforcent la nécessité d'une surveillance et d'une maintenance continues de l'ISS. La sécurité et le bien-être de l'équipage restent une priorité absolue, et Roscosmos s'engage à résoudre la fuite et à assurer la stabilité à long terme de la Station spatiale internationale.

– Station spatiale internationale (ISS) : satellite artificiel habitable qui sert de laboratoire spatial et de logement aux astronautes de divers pays.

– Roscosmos : L'agence spatiale russe responsable des activités spatiales dans le pays.

