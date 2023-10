Fuites de liquide de la partie russe de l'ISS, sécurité de l'équipage

Du liquide de refroidissement s'est échappé de la partie russe de la Station spatiale internationale (ISS), mais les membres de l'équipage ne sont pas en danger, selon l'agence spatiale russe Roscosmos. La fuite s'est produite dans le circuit des radiateurs externes du module Nauka, livré à la station en 2012. Roscosmos a rassuré le public sur le fait qu'il n'y avait aucune menace immédiate pour le laboratoire en orbite.

Le mois dernier, deux cosmonautes russes et un astronaute américain sont revenus sur Terre après avoir passé un an sur l'ISS. Initialement, la mission ne devait durer que six mois. Cependant, une fuite s'est produite dans le vaisseau spatial Soyouz, probablement due à un petit impact de météorite. En conséquence, une nouvelle fusée a été envoyée sans équipage pour remplacer le Soyouz et mener à bien le reste de la mission.

Au cours de leur séjour d’un an, les membres d’équipage russes et américains ont travaillé ensemble dans un contexte de tensions croissantes entre leurs nations respectives. Le conflit en Ukraine a tendu les relations entre Washington et Moscou, faisant de la coopération sur l’ISS un exemple notable de collaboration.

La fuite de liquide de refroidissement est un événement inattendu, mais Roscosmos a assuré au public que la sécurité de l'équipage n'était pas menacée. Des investigations seront menées pour déterminer la cause de la fuite et éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l'avenir.

