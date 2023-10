Le segment russe de la Station spatiale internationale subit une troisième fuite de liquide de refroidissement en un an

Le segment russe de la Station spatiale internationale (ISS) a connu sa troisième fuite de liquide de refroidissement en moins d'un an, jetant le doute sur la fiabilité du programme spatial russe. L'incident s'est produit lorsque des flocons de liquide de refroidissement gelé ont été observés dans une transmission en direct du laboratoire orbital fourni par la NASA, ainsi que dans une communication radio entre le contrôle de mission américain et les astronautes. L'agence spatiale russe Roscosmos a confirmé la fuite dans un communiqué et assuré que l'équipage et la station n'étaient pas en danger immédiat.

La fuite de liquide de refroidissement provenait du circuit de radiateur externe du module Nauka, également connu sous le nom de module de laboratoire polyvalent (MLM), qui a été livré à l'ISS en 2012. La NASA a demandé à l'équipage d'enquêter sur la situation, et l'astronaute de la NASA Jasmin Moghbeli a rapporté plus tard que la fuite provenait du radiateur de secours de Nauka.

La NASA a confirmé que l'équipage n'a jamais été en danger et que le radiateur principal du Nauka fonctionnait normalement. Par mesure de précaution, l'équipage a reçu pour instruction de fermer les volets des fenêtres du segment américain afin d'éviter toute contamination potentielle. Il s'agit de la troisième fuite de liquide de refroidissement du côté russe de l'ISS en moins d'un an.

Des incidents précédents de fuites de liquide de refroidissement se sont produits en décembre 2022 et à la mi-février, impliquant respectivement un vaisseau spatial Soyouz et le cargo russe Progress MS-21. Les fuites récurrentes ont soulevé des questions quant à leur cause, car il est peu probable que de multiples fuites soient causées par des météorites. L'analyste spatial Jonathan McDowell a suggéré qu'un problème systématique pourrait être à blâmer, impliquant potentiellement un sous-traitant.

La fiabilité des systèmes spatiaux russes a été remise en question, aggravée par l'échec de la sonde lunaire en août. Le secteur spatial russe a été aux prises ces dernières années avec des pénuries de financement, des échecs et des scandales de corruption. Malgré ces défis, l’ISS reste un symbole de la coopération continue entre la Russie et les États-Unis, dans un contexte de tensions et de sanctions.

Source: Agence France-Presse