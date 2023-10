Une fuite de liquide de refroidissement détectée sur le module Nauka de la Station spatiale internationale

Une fuite de liquide de refroidissement a été observée sur le module scientifique Nauka, qui fait partie de la Station spatiale internationale (ISS). Le contrôle de mission de la NASA à Houston a informé l'équipage de l'ISS de la situation, demandant une confirmation visuelle et des informations sur la source de la fuite. Des caméras externes ont capturé des images d'éclats provenant du voisinage du module Nauka, mais l'emplacement exact de la fuite était difficile à déterminer. Des photos ont été prises par le commandant de la station Andreas Mogensen et envoyées au sol pour analyse.

Roscosmos, l'agence spatiale russe, a confirmé via les réseaux sociaux que la fuite provenait du radiateur de secours externe du module. Ce radiateur a été livré il y a plus de dix ans et installé sur le module Nauka en début d'année. Pendant que la situation est en cours d'analyse, Roscosmos a assuré qu'il n'y avait aucun danger pour l'équipage ou la station. La cause de la fuite est encore inconnue.

Le module Nauka a été lancé en juillet 2021, soit plusieurs années plus tard que prévu initialement. Il a rencontré des problèmes de propulsion peu de temps après le lancement et une erreur de programmation l'a ensuite fait tourner de manière incontrôlable avant d'être remis sur la bonne voie. Cet incident est également la troisième fuite de liquide de refroidissement sur le matériel spatial russe de l'ISS en un an. Auparavant, les radiateurs des Soyouz MS-22 et Progress MS-21 avaient été endommagés par des débris de micrométéoroïdes, entraînant une perte de liquide de refroidissement.

Des mises à jour sur la situation seront fournies à mesure que de plus amples informations seront disponibles. La NASA n'a pas encore publié de déclaration officielle concernant l'incident.

