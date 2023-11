Nouveaux modèles de collisionneurs : équilibrer l'impact environnemental et les découvertes scientifiques

Une analyse récente de l'impact environnemental potentiel du projet de collisionneur Cool Copper (C3) a révélé que l'exploitation des futurs collisionneurs pourrait être rendue plus économe en énergie. Cependant, la phase de construction continuera à avoir la plus grande influence sur l'empreinte carbone de ces installations. Le C3, successeur du Grand collisionneur de hadrons (LHC) du CERN, vise à fournir une étude détaillée des propriétés du boson de Higgs et d'autres particules.

Plusieurs modèles de collisionneurs sont actuellement envisagés, notamment des accélérateurs linéaires tels que le collisionneur linéaire international (ILC), le collisionneur linéaire compact (CLIC) et le C3. Des collisionneurs circulaires, à savoir le Future Circular Collider (FCC-ee) du CERN et le China Electron Positron Collider (CEPC) en Chine, sont également à l'étude. L'analyse suggère que les accélérateurs linéaires ont un impact environnemental moindre que les conceptions circulaires. La taille compacte des accélérateurs linéaires simplifie la construction et réduit l’utilisation de matériaux, ce qui se traduit par une empreinte carbone plus faible.

L’étude souligne également l’importance de réduire la consommation d’énergie pour réduire l’impact carbone des futurs collisionneurs. De petites modifications des klystrons, responsables de la génération des champs électromagnétiques, et des changements dans la structure des faisceaux peuvent conduire à une réduction significative de la consommation d'énergie. Par exemple, la mise en œuvre de ces modifications dans le faisceau C3 pourrait potentiellement réduire la consommation d'énergie d'environ 40 %.

Alors que le collisionneur linéaire compact (CLIC) a l'empreinte carbone globale la plus faible, les chercheurs affirment que le collisionneur à cuivre froid (C3) serait le plus respectueux de l'environnement en termes de résultats physiques. En effet, C3 a une empreinte environnementale similaire à celle de CLIC mais offre une détermination plus précise des propriétés du boson de Higgs.

L'analyse soulève également des questions sur la durabilité des projets de physique, soulignant la nécessité de prendre en compte l'impact environnemental parallèlement aux coûts financiers. Les chercheurs estiment que l’étude de l’empreinte carbone des projets de physique des particules est un domaine nécessaire et émergent.

