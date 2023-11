Controverses autour des recherches de Didier Raoult : un regard plus attentif

L'éminent scientifique français des maladies infectieuses Didier Raoult, connu pour son plaidoyer en faveur de l'hydroxychloroquine comme traitement potentiel du COVID-19, a récemment fait face à un revers lorsque deux de ses articles ont été retirés en raison de problèmes d'éthique. Ces rétractations ont eu lieu après que d'autres scientifiques aient soulevé l'alarme concernant des centaines de publications émanant de l'institut de recherche que Raoult dirigeait auparavant.

Les deux articles rétractés, intitulés « Augmentation du redox intestinal et déplétion des procaryotes anaérobies et méthanogènes dans la malnutrition aiguë sévère » et « L'altération du microbiote intestinal est caractérisée par une prolifération de protéobactéries et de fusobactéries au Kwashiorkor et une pénurie de Bacteroidetes au marasme », ont été publiés dans des rapports scientifiques. en 2016 et 2019 respectivement. Ces articles ont recueilli environ 160 citations, ce qui témoigne de leur impact au sein de la communauté scientifique.

Les avis de rétractation, publiés lundi, soulignent l'absence d'approbation éthique appropriée de la part d'un comité d'éthique au Niger ou au Sénégal, où étaient basés les participants aux études. Alors que les avis indiquaient que les auteurs n'étaient pas en mesure de fournir les documents pertinents, Raoult, qui n'était pas d'accord avec les rétractations, est resté silencieux en réponse aux demandes de commentaires.

Les préoccupations éthiques entourant le travail de Raoult ont été portées à l'attention du public pour la première fois par des utilisateurs vigilants de PubPeer, notamment l'enquêteuse Elisabeth Bik. Bik, qui a déjà identifié des préoccupations similaires dans de nombreux articles de Raoult, a été victime de harcèlement et de menaces juridiques en raison de ses efforts pour faire la lumière sur d'éventuelles violations éthiques.

Notamment, les deux articles rétractés faisaient partie d'un corpus de recherche plus vaste mené par l'Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection (IHU-MI) de Marseille, en France, qui a éveillé des soupçons en raison de l'utilisation du même numéro d'approbation éthique malgré l'investigation de sujets différents. Échantillons et pays. Les critiques ont alerté Scientific Reports et d’autres revues de leurs inquiétudes au cours de l’été 2022, mais n’ont reçu aucune réponse.

Compte tenu de la gravité des allégations, l'éditeur PLOS a marqué près de 50 articles de Raoult avec des expressions d'inquiétude et a lancé une enquête approfondie sur les informations relatives à l'approbation éthique. Toutefois, les conclusions définitives concernant ces enquêtes ne sont pas attendues avant au moins un an.

En 2021, Raoult prend sa retraite de la direction de l'IHU-MI suite à une inspection de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. L'inspection a révélé des déficiences importantes et le non-respect de la réglementation régissant la recherche sur des sujets humains.

Si les controverses et les rétractations peuvent jeter le doute sur la crédibilité de la recherche scientifique, elles soulignent également l’importance d’une surveillance éthique rigoureuse et du respect des normes établies. La connaissance de tels cas encourage la vigilance au sein de la communauté scientifique et souligne la nécessité d'un contrôle continu pour garantir les normes éthiques les plus élevées dans la recherche.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Quelles ont été les principales inquiétudes concernant les papiers de Didier Raoult ?

R : La principale préoccupation était le manque d’approbation éthique appropriée pour les études menées au Niger ou au Sénégal, où étaient basés les participants.

Q : Qui a soulevé les inquiétudes concernant les papiers de Raoult ?

R : Les inquiétudes concernant les articles de Raoult ont été portées à l'attention du public par des utilisateurs vigilants de PubPeer, en particulier l'enquêteuse Elisabeth Bik.

Q : Quelles mesures l'éditeur PLOS a-t-il prises concernant les articles de Raoult ?

R : PLOS a marqué près de 50 articles de Raoult avec des expressions d'inquiétude et a lancé une enquête sur les informations d'approbation éthique. L’enquête devrait prendre encore au moins un an.

Q : Pourquoi Didier Raoult a-t-il pris sa retraite en tant que directeur de l'IHU-MI ?

R : Raoult a pris sa retraite de la direction de l'IHU-MI suite à une inspection de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui a révélé de graves manquements et le non-respect de la réglementation en matière de recherche sur des sujets humains.