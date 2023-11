De nouvelles recherches mettent en lumière la formation de l’Himalaya et du plateau tibétain

Des études récentes ont dévoilé des preuves révolutionnaires qui remettent en question notre compréhension de la formation de l’Himalaya et du plateau tibétain. Ces découvertes indiquent qu’avant sa collision avec l’Asie, la Grande Inde était une plaque tectonique massive s’étendant jusqu’à 3,000 XNUMX kilomètres de large. Cette nouvelle compréhension a des implications significatives pour notre connaissance de la convergence géologique et de l’histoire de ces régions.

Dans le passé, il n’y avait que deux continents sur Terre : la Laurasie et le Gondwana. Le sous-continent indien faisait autrefois partie du Gondwanaland, qui s'est finalement séparé il y a environ 150 millions d'années. Une partie de cette plaque indienne s'est séparée du Gondwanaland et a ensuite été subductée sous l'Himalaya et le plateau tibétain. Pour mieux comprendre l’ancienne masse continentale connue sous le nom de Grande Inde, qui a été perdue au cours de ce processus, il est crucial de déterminer sa taille et ses caractéristiques d’origine.

Avant cette recherche, les estimations de l'étendue de la Grande Inde variaient considérablement, allant de quelques centaines de kilomètres à plus de 2,000 XNUMX kilomètres. Cependant, une étude récente menée par des chercheurs de l’Université chinoise des géosciences (Beijing), ainsi que par des collègues d’autres institutions, notamment l’Université Ludwig Maximilians et l’Académie chinoise des sciences, a fourni des preuves irréfutables en faveur d’une grande Inde. Grâce à une analyse complète des données géologiques, paléontologiques et paléomagnétiques de la section de Sangdanlin, dans le sud du Tibet, les chercheurs ont pu délimiter la taille minimale de la Grande Inde.

Les résultats de l'étude indiquent que la Grande Inde était une plaque tectonique unique s'étendant entre 2,000 3,000 et 55 2,000 kilomètres avant de se subducter sous l'Asie. Cette découverte remet en question les modèles précédents suggérant que l’Inde était constituée de plaques plus petites ou qu’il y avait plusieurs étapes de collision. En outre, la recherche souligne que la lithosphère consommée par la subduction depuis la collision Inde-Asie il y a 3,000 millions d’années était plus grande que le sous-continent indien actuel, s’étendant sur environ 5 XNUMX à XNUMX XNUMX kilomètres au nord. Cette subduction de près de XNUMX millions de kilomètres carrés de lithosphère a probablement joué un rôle important dans la création du plateau tibétain.

Questions Fréquentes

1. Qu’est-ce que la Grande Inde ?

La Grande Inde fait référence à l’ancienne masse continentale qui existait avant la collision de la plaque indienne avec l’Asie. Il s’agissait d’une plaque tectonique massive qui s’étendait jusqu’à 3,000 XNUMX kilomètres de large.

2. Quel impact la taille de la Grande Inde a-t-elle sur notre compréhension de l'Himalaya et du plateau tibétain ?

En déterminant la taille de la Grande Inde, les scientifiques peuvent mieux comprendre les processus qui ont conduit à la formation de l’Himalaya et du plateau tibétain. La subduction d'une si grande lithosphère a contribué de manière significative à l'élévation du plateau tibétain.

3. Comment la taille de la Grande Inde a-t-elle été déterminée ?

Les chercheurs ont utilisé une combinaison de données géologiques, paléontologiques et paléomagnétiques pour estimer la taille minimale de la Grande Inde. Cette analyse complète a fourni des preuves convaincantes de l’existence d’une grande Inde.

4. Quelles sont les implications de cette recherche ?

Cette recherche remet en question les modèles antérieurs de la collision Inde-Asie et offre une nouvelle perspective sur la formation de la marge sud de l'Asie. Il contribue à notre compréhension de l’histoire tectonique de l’Inde et des structures géologiques de la région.

Source : Actes de l'Académie nationale des sciences (PNAS)