Les quatre moteurs RS-25 installés sur l'étage principal Artemis 2 de la NASA

Le programme Artemis de la NASA, qui vise à renvoyer des astronautes sur la Lune, a franchi une étape importante avec l'installation des quatre moteurs RS-25 sur le Core Stage-2 pour être utilisés dans la mission Artemis 2. Les moteurs ont été fixés avec succès au système de propulsion et à l’avionique, marquant une avancée majeure dans le programme. L'étage principal, mesurant 212 pieds, comprend deux grands réservoirs de propergol liquide et les quatre moteurs RS-25.

Le processus d'installation a commencé début septembre et le moteur final a été installé le 20 septembre. La NASA a déclaré que la fixation et l'équipement des quatre moteurs sur la scène est un processus long qui implique la fixation de divers composants et la réalisation de tests et de vérifications pour garantir le bon fonctionnement des moteurs. performance.

Bien que des progrès aient été réalisés sur le Core Stage-2, un problème de soudure à l'usine d'assemblage de Michoud a temporairement ralenti les travaux sur le Core Stage-3, qui est crucial pour la mission Artemis 3. Cependant, la NASA est optimiste quant à la possibilité de trouver une solution. La Core Stage-2 devrait être achevée plus tard cette année, tandis que la Core Stage-3 devrait être achevée fin 2024 ou début 2025.

En plus des installations de moteurs, les moteurs RS-25 remaniés ont subi leur premier test de certification. Les moteurs ont été testés pendant 550 secondes, dépassant de 50 secondes la durée requise. Ce test est le premier des 12 tests prévus jusqu’en 2024 et vise à évaluer l’efficacité des nouveaux composants du moteur.

Malgré ces progrès, le programme Artemis de la NASA a été critiqué pour sa durabilité et ses coûts élevés. La fusée SLS Moon, entièrement consommable, utilisée dans le programme, a été jugée inabordable par l'inspecteur général. Cependant, la NASA reste engagée dans le programme et s'efforce de relever les défis financiers.

