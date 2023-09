Le télescope géant Magellan : percer les secrets de l'univers

Le télescope géant Magellan (GMT) est en voie d'achèvement, avec la fabrication et le polissage de son septième et dernier miroir primaire. Le GMT sera composé de sept miroirs de 8.4 mètres, formant collectivement une surface de collecte de lumière de 368 mètres carrés, ce qui en fera l'optique la plus grande et la plus complexe jamais produite. Avec un pouvoir de résolution 10 fois supérieur à celui du télescope spatial Hubble, le GMT vise à révolutionner notre vision et notre compréhension de l’univers.

Le processus de fabrication des miroirs implique une technique unique de fusion du verre. Le Richard F. Caris Mirror Lab de l'Université de l'Arizona a fermé le couvercle sur près de 20 tonnes de verre optique pur à l'intérieur d'un four spécialement conçu. Le verre est chauffé à plus de 2,000 XNUMX degrés Fahrenheit et poussé vers l'extérieur pour former la surface incurvée du miroir. Après trois mois de refroidissement, le miroir passera à l’étape de polissage.

L'intégration et les tests des miroirs terminés auront ensuite lieu, les sept miroirs étant assemblés dans un prototype de système de support pour les tests de performances optiques. Une fois assemblés, les miroirs fonctionneront comme un seul miroir monolithique, offrant une sensibilité jusqu’à 200 fois supérieure et une résolution d’image quatre fois supérieure à celle des télescopes spatiaux actuels.

Le GMT promet de fournir des informations astronomiques sans précédent. Son incroyable sensibilité et sa résolution permettront une analyse détaillée des objets célestes et de leurs origines, fournissant ainsi de précieuses données chimiques. Il aura également la capacité d’étudier les planètes à haute résolution spatiale et spectrale, révélant potentiellement les secrets de l’existence ou non de la vie au-delà de la Terre.

Le télescope devrait voir sa première lumière d’ici la fin de la décennie. Grâce à ses puissantes capacités, le GMT vise à répondre à certaines des questions les plus profondes de l'humanité sur l'univers et la place que nous y occupons. D'où sommes-nous venus? Sommes-nous seuls? Le GMT est sur le point de percer les mystères du cosmos et de nous offrir une meilleure compréhension de notre existence.

