Construction d'un cadre global de simulation de couplage physico-chimique atmosphérique à résolution variable

Une équipe de recherche de l'Université des sciences et technologies de Chine (USTC) a développé un cadre de modélisation mondial à résolution variable pour étudier le sable et la poussière atmosphériques. Dirigée par le professeur Zhao Chun, l'équipe a utilisé une étude de cas sur les aérosols de poussière et a publié ses résultats dans le Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

Les aérosols de poussières atmosphériques jouent un rôle crucial dans le système climatique terrestre, mais leur modélisation précise s'avère difficile en raison des limites de la résolution horizontale. Des études antérieures ont utilisé des méthodes de réduction d'échelle pour des simulations régionales à haute résolution, ce qui peut introduire des problèmes de limites et restreindre les interactions entre la poussière atmosphérique régionale et la circulation à grande échelle. Pour surmonter ces limites, l’équipe de recherche a utilisé un modèle atmosphérique global à résolution variable doté de capacités de raffinement régional.

L’équipe a construit un cadre de modélisation pour les aérosols raffinés segmentés et leurs effets de rétroaction, basé sur le noyau de puissance du modèle atmosphérique global à grille variable MPAS. Le modèle fournit une répartition spatiale plus précise de la poussière et du sable par rapport aux observations et aux études précédentes. En fait, cette recherche a réalisé la première simulation de poussière à une échelle résolue par convection (4 km) dans un cadre global.

Les résultats de la simulation ont montré que les simulations à l'échelle résolues par convection améliorent l'efficacité de récupération humide de la poussière et réduisent la concentration massique de poussière en résolvant le processus de précipitation par convection. Cette percée permet aux scientifiques de découvrir les mécanismes à l’origine des impacts des aérosols sur les systèmes météorologiques et climatiques régionaux et mondiaux.

Les travaux futurs se concentreront sur le développement de paramétrages physiques et chimiques, l’optimisation des performances des modèles basés sur l’IA et l’approfondissement des mécanismes d’impact des aérosols. Ces recherches ouvrent de nouvelles possibilités pour comprendre et prédire le comportement des poussières atmosphériques et leurs effets sur le climat terrestre.

Source : Journal of Advances in Modeling Earth Systems (2023). DOI : 10.1029/2023MS003636

Source: Université des sciences et technologies de Chine