Le volcan Santiaguito continue de libérer du gaz et des cendres

L'Institut national de sismologie, volcanologie, météorologie et hydrologie (INSIVUMEH) a signalé un dégazage constant et des explosions modérées au volcan Santiaguito. Ces activités volcaniques ont entraîné la formation d'une colonne de gaz atteignant 500 mètres au-dessus du dôme du volcan. De plus, des explosions périodiques génèrent des avalanches et une colonne de gaz et de cendres qui s'étend jusqu'à 3,300 XNUMX mètres d'altitude et se disperse vers l'ouest.

L'activité volcanique a entraîné la présence de fines particules de cendres et un environnement brumeux à proximité du volcan Santiaguito. Ces conditions peuvent potentiellement affecter la santé et la sécurité des communautés voisines.

En outre, il existe une possibilité que des écoulements pyroclastiques à longue distance se produisent dans différentes directions. En réponse à ce risque potentiel, le Secrétariat Exécutif de la CONRED (Coordination Nationale pour la Réduction des Catastrophes) recommande aux habitants vivant à proximité du volcan de se rapprocher des autorités et de se familiariser avec le Plan de Réponse de la zone.

Il est essentiel que les résidents restent informés de l'activité volcanique en cours et prennent les précautions nécessaires pour assurer leur sécurité. Des mises à jour régulières et des informations sur les activités des volcans Fuego et Pacaya sont accessibles via le bulletin vulcanologique quotidien publié par INSIVUMEH.

Restez vigilant et suivez les directives fournies par les autorités pour atténuer les risques liés à l'activité volcanique.

Définitions:

– Dégazage : Libération de gaz, tels que le dioxyde de soufre et le dioxyde de carbone, provenant du magma d'un volcan.

– Flux pyroclastique : mélange rapide de gaz chauds, de cendres et de débris volcaniques qui s'écoule sur les pentes d'un volcan lors d'une éruption.

Sources:

– Bulletin Volcanologique Quotidien émis par l’Institut National de Sismologie, Volcanologie, Météorologie et Hydrologie (INSIVUMEH)

– Secrétariat Exécutif de la CONRED (Coordination Nationale pour la Réduction des Catastrophes)