Un métabolisme constant peut être coûteux pour les insectes d’eau douce dans les eaux plus salées

Une étude récente menée par l'Université d'État de Caroline du Nord met en lumière les raisons pour lesquelles certains insectes d'eau douce luttent dans les eaux plus salées. La recherche suggère que l’absence de réponses métaboliques à une salinité accrue pourrait être un facteur contributif. La salinité fait référence à la concentration de sels dans un milieu aquatique, au-delà du simple sodium.

Les habitats d'eau douce deviennent de plus en plus salés en raison de divers facteurs tels que le sel de déneigement, le ruissellement agricole, l'extraction de charbon et de gaz naturel, la sécheresse et l'élévation du niveau de la mer. Ces changements de salinité ont un impact sur la diversité des organismes, notamment les insectes d'eau douce qui servent d'indicateurs de la santé des écosystèmes.

Les animaux aquatiques, notamment les insectes et les crustacés, doivent maintenir un équilibre d’eau et de sels dans leur corps, un processus appelé osmorégulation. Idéalement, ces animaux prospéreraient dans un environnement où les niveaux de salinité externe correspondent à leurs niveaux internes, réduisant ainsi l’énergie nécessaire à l’osmorégulation.

Cependant, l’étude a révélé qu’une salinité plus élevée est souvent associée à des taux accrus d’absorption d’ions chez les insectes d’eau douce, entraînant des retards de développement ou la mort. Les chercheurs ont émis l’hypothèse que les insectes d’eau douce consacrent tellement d’énergie à l’osmorégulation dans des environnements plus salés qu’ils ont du mal à croître ou à prospérer.

Pour tester cette hypothèse, les chercheurs ont mesuré les taux métaboliques des crustacés, des insectes et des escargots dans diverses conditions de salinité. Ils ont découvert que même si les taux métaboliques des crustacés et des escargots augmentaient dans des environnements dilués, les taux métaboliques des insectes restaient constants quelle que soit la salinité.

De plus, l’équipe a découvert que le calcium était le principal moteur de l’augmentation du métabolisme chez les non-insectes dans des conditions de salinité plus faible, car ces animaux travaillaient plus fort pour transporter les ions calcium. Les insectes, en revanche, présentaient un taux de transport des ions calcium plus élevé dans des environnements plus salés, bien que leur taux métabolique n’augmente pas. Cela suggère que les insectes ont une demande moindre en calcium et peuvent utiliser des ressources qui seraient autrement utilisées pour la croissance et le développement afin de contrer l’absorption excessive d’ions dans des environnements plus salés.

L’étude remet en question l’idée selon laquelle les insectes d’eau douce prospèrent dans des environnements proches de leur salinité interne. Au lieu de cela, leur faible demande en calcium leur permet de prospérer dans des environnements dilués où dominent généralement les insectes. À l’inverse, une faible teneur en calcium semble être stressante pour les crustacés et les escargots.

Des recherches plus approfondies viseront à déterminer si ces différences physiologiques proviennent de l'ascendance des organismes ou de leur utilisation du calcium dans les exosquelettes et les coquilles.

En conclusion, l’étude met en évidence les coûts potentiels d’un métabolisme constant pour les insectes d’eau douce dans des eaux plus salées. Les résultats permettent de mieux comprendre comment les changements de salinité affectent les écosystèmes aquatiques et peuvent contribuer à éclairer les efforts de conservation.

Source : Université d’État de Caroline du Nord.

