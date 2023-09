La guerre civile éclate dans la recherche sur la conscience : accusations de pseudoscience

By

Une bataille controversée a éclaté dans le domaine de la recherche sur la conscience, alors que plus de 100 chercheurs éminents ont dénoncé la théorie de l'information intégrée (TII) comme étant une pseudoscience. De l’autre côté, plusieurs personnalités du domaine ont critiqué la lettre comme étant disproportionnée et mal motivée. Les deux groupes s’inquiètent de la crédibilité et de la réputation à long terme de la science de la conscience.

L'IIT, proposée par le neuroscientifique Giulio Tononi, est une théorie ambitieuse qui vise à fournir des conditions mathématiquement précises pour déterminer si un système est conscient ou non. Au cœur de la théorie se trouve une mesure d’intégration de l’information, désignée par la lettre grecque φ. Selon l’IIT, un système devient conscient lorsque le niveau de φ dans le système dans son ensemble dépasse celui de l’une de ses parties individuelles.

La théorie implique que la conscience pourrait être plus répandue qu’on ne le croit généralement, se rapprochant d’une forme de « panpsychisme » dans laquelle la conscience imprègne l’univers physique. Il existe cependant des différences substantielles entre l’IIT et la récente vague de panpsychisme inspirée par le philosophe Bertrand Russell.

Les critiques de l'IIT soutiennent que même si certains aspects de la théorie ont été testés, la théorie dans son ensemble manque de soutien expérimental, notamment en ce qui concerne ses implications audacieuses et contre-intuitives. En réponse, les opposants soutiennent que ce manque de soutien expérimental est vrai pour toutes les théories actuelles de la conscience et résulte des limites des techniques de neuroimagerie.

Une récente « collaboration contradictoire » entre l’IIT et la théorie de l’espace de travail global, une théorie rivale de la conscience, a encore alimenté la controverse. La collaboration implique de concevoir des expériences ensemble et de convenir à l'avance des résultats qui favoriseraient chaque théorie. Les premiers résultats de cette collaboration ont été mitigés, certains soutenant l'IIT et d'autres soutenant certains aspects de la théorie de l'espace de travail global.

Un aspect de l’IIT qui peut contribuer au conflit est sa dépendance à la réflexion philosophique en plus de l’expérimentation scientifique. La théorie commence par cinq axiomes qui, selon ses partisans, peuvent être connus grâce à l'introspection de l'expérience consciente. Ces axiomes sont ensuite traduits en cinq postulats qui définissent les propriétés requises pour qu'un système physique possède la conscience.

Le différend peut également refléter une volonté de distinguer l’étude scientifique de la conscience des aspects philosophiques, garantissant ainsi que la science de la conscience soit perçue comme une entreprise scientifique sérieuse par les bailleurs de fonds et la communauté des chercheurs.

L’un des défis uniques de l’étude de la conscience est qu’elle implique un phénomène qui n’est pas publiquement observable. La conscience est connue à travers une expérience subjective personnelle, ce qui rend difficile la preuve expérimentale ou la réfutation de théories spécifiques. Même si la science peut émettre des théories sur des phénomènes inobservables, la conscience se distingue par le fait qu’elle ne peut pas être directement perçue par les autres.

Bien que la bataille entre partisans et critiques de l’IIT soit intense, elle révèle les complexités et les débats en cours dans le domaine de la recherche sur la conscience. Alors que les chercheurs continuent d’explorer la nature de la conscience, il est crucial de maintenir une approche scientifique rigoureuse tout en reconnaissant les difficultés inhérentes à l’étude d’un phénomène fondamentalement subjectif.

Sources:

– [Source 1]

– [Source 2]