Résumé : Plus de 100 chercheurs en conscience ont accusé la théorie de l'information intégrée (TII) de la conscience d'être une pseudoscience. Les critiques soutiennent que cette association avec une théorie pseudo-scientifique nuira à la crédibilité de la science de la conscience dans son ensemble. Cependant, d’autres pensent que des accusations non fondées de pseudoscience conduiront à ce que l’ensemble du domaine de la science de la conscience soit perçu comme de la pseudoscience. La théorie elle-même, IIT, est une théorie globale de la conscience proposée par le neuroscientifique Giulio Tononi. Son objectif est de fournir des conditions mathématiques précises permettant de déterminer quand un système, tel que le cerveau, est conscient. La théorie est basée sur la mesure mathématique de l’intégration de l’information, appelée ϕ. Les signataires de la lettre remettent en question le support expérimental des implications audacieuses de la théorie. Une collaboration contradictoire entre l'IIT et la théorie de l'espace de travail global a abouti à des résultats expérimentaux mitigés, légèrement penchés vers l'IIT. Cependant, il convient de noter que l’IIT ne repose pas uniquement sur l’expérimentation scientifique, mais implique également une réflexion philosophique. La théorie commence par cinq axiomes dérivés de l'expérience consciente et les traduit en postulats sur les propriétés requises pour qu'un système physique incarne la conscience. Les critiques de l’IIT peuvent être motivées par le désir de différencier la science de la philosophie ainsi que par le désir d’établir la science de la conscience comme un domaine scientifique légitime. Cependant, la conscience elle-même n’est pas un phénomène publiquement observable et son étude va au-delà des méthodes scientifiques traditionnelles.

Sources:

– Philippe Goff. « La guerre civile dans la recherche sur la conscience : accusations de pseudoscience ». La conversation, 13 octobre 2021.