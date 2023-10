La théorie de l’information intégrée sur la conscience est-elle une pseudoscience ?

By

La guerre civile a éclaté dans le domaine de la recherche sur la conscience lorsque plus de 100 chercheurs en conscience ont signé une lettre critiquant la théorie de l'information intégrée (IIT) comme étant une pseudoscience. La théorie, proposée par le neuroscientifique Giulio Tononi, vise à fournir des conditions mathématiques précises pour déterminer si un système est conscient ou non. Cela suggère que la conscience apparaît lorsqu’il y a plus d’informations intégrées (phi) dans un système dans son ensemble que dans ses parties.

Les signataires de la lettre craignent qu’associer la science de la conscience à ce qu’ils considèrent comme une théorie pseudo-scientifique ait un impact négatif sur la crédibilité de ce domaine. D’un autre côté, les opposants soutiennent que les accusations infondées de pseudoscience peuvent discréditer l’ensemble de la science de la conscience elle-même. Bien que certains aspects de l’IIT aient été testés, la théorie dans son ensemble manque de support expérimental pour ses implications audacieuses et contre-intuitives.

L’un des domaines de discorde concerne le large champ de conscience suggéré par l’IIT, à la limite du « panpsychisme », la croyance selon laquelle la conscience imprègne l’univers physique. Les critiques soutiennent que les axiomes non scientifiques et les réflexions philosophiques de la théorie contribuent à sa nature pseudo-scientifique perçue. Ils soulignent la nécessité de distinguer la science de la philosophie de la conscience.

Il convient de noter que la conscience ne se limite pas uniquement à la recherche scientifique. Contrairement aux phénomènes publiquement observables, la conscience est vécue en privé et ne peut être directement observée ou reproduite. Par conséquent, prouver l’exactitude de toute théorie de la conscience par l’expérimentation est un défi. Cependant, l’accès direct dont nous disposons à notre propre conscience peut fournir des informations précieuses sur sa nature.

Même si l’IIT présente des défauts sur les plans scientifique et philosophique, il est louable de reconnaître la nécessité de combiner science et philosophie dans l’étude de la conscience. Un partenariat entre ces disciplines pourrait éclairer davantage la nature insaisissable de la conscience.

Source : n/a