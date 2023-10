Guerre civile parmi les chercheurs en conscience : la théorie intégrée de l’information est-elle une pseudoscience ?

Le domaine de la recherche sur la conscience est actuellement plongé dans une guerre civile, les chercheurs étant divisés sur la validité de la théorie de l'information intégrée (IIT). Plus de 100 chercheurs en conscience ont récemment signé une lettre accusant l’IIT d’être une pseudoscience. Cependant, d’autres personnalités du domaine ont réagi en qualifiant la lettre de mal motivée et de disproportionnée. Les deux parties s’inquiètent de la crédibilité et de la santé à long terme de la science de la conscience.

L'IIT, proposée par le neuroscientifique Giulio Tononi, est une théorie ambitieuse qui vise à fournir des conditions mathématiquement précises pour déterminer quand un système, tel qu'un cerveau, est conscient. La théorie s'articule autour d'une mesure mathématique appelée ϕ, qui représente l'intégration des informations au sein d'un système. Selon l’IIT, un système devient conscient lorsqu’il y a plus de ϕ dans le système dans son ensemble que dans aucune de ses parties.

Les critiques de l’IIT soutiennent que même si certains aspects de la théorie ont pu être testés, il existe peu de preuves expérimentales de ses implications audacieuses et contre-intuitives. Cependant, les opposants à la lettre affirment que ce manque de soutien expérimental est vrai pour toutes les théories actuelles de la conscience et reflète les défis posés par les techniques actuelles de neuroimagerie.

Notamment, une « collaboration contradictoire » entre l’IIT et une autre théorie populaire de la conscience, la théorie de l’espace de travail global, a également eu lieu récemment. Cette collaboration impliquait de concevoir des expériences ensemble et de convenir à l'avance des résultats qui favoriseraient chaque théorie. La première série de résultats expérimentaux a donné des résultats mitigés, certains confirmant des parties de l'IIT et d'autres soutenant des aspects de la théorie de l'espace de travail global.

Un facteur qui pourrait influencer le débat est que l’IIT ne s’appuie pas seulement sur l’expérimentation scientifique mais intègre également une réflexion philosophique. Il commence par cinq axiomes, dont les partisans prétendent qu’ils peuvent être connus grâce à l’attention portée à notre propre expérience consciente. Ces axiomes sont ensuite traduits en cinq postulats correspondants, qui décrivent les propriétés requises pour qu'un système incarne la conscience.

Le problème dépasse le domaine de la science, car la conscience n’est pas quelque chose d’observable publiquement. Nous le savons en privé à travers notre propre expérience subjective. Même s’il est difficile de démontrer expérimentalement quelle théorie de la conscience est correcte, cela signifie également que nous avons un accès direct au phénomène lui-même. Un partenariat entre science et philosophie est donc nécessaire pour bien comprendre et aborder la conscience.

Il est important de noter que même si l’IIT a ses défauts, tant sur le plan scientifique que philosophique, il est pionnier en acceptant les limites de l’expérimentation scientifique et en intégrant des idées philosophiques. Ce n'est que grâce à la collaboration et à une approche holistique que nous pouvons espérer faire progresser notre compréhension de la conscience.

