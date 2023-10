Les tensions montent dans la recherche sur la conscience alors que plus de 100 chercheurs critiquent la théorie de l'information intégrée

By

Dans le domaine de la recherche sur la conscience, il existe un débat houleux autour de la validité de la théorie de l'information intégrée (IIT), avec plus de 100 chercheurs signant une lettre l'accusant d'être pseudo-scientifique. Bien que l'IIT propose une compréhension plus large de la conscience, les critiques soutiennent que la théorie manque de soutien empirique complet. En outre, certains chercheurs estiment que le mélange de perspectives scientifiques et philosophiques dans l'IIT peut compromettre sa rigueur scientifique.

Le conflit entre les signataires de la lettre et les partisans de l’IIT tourne autour des préoccupations concernant la crédibilité à long terme de la science de la conscience. Ceux qui ont signé la lettre craignent que le fait de lier la science de la conscience à ce qu'ils perçoivent comme une théorie pseudo-scientifique ne nuise à la réputation de ce domaine. D’un autre côté, les défenseurs de l’IIT craignent que des accusations sans fondement de pseudoscience n’entachent l’ensemble de la science de la conscience.

L'IIT, proposé par le neuroscientifique Giulio Tononi, vise à établir des conditions mathématiques précises pour déterminer la présence de conscience dans n'importe quel système. À la base, la théorie introduit une mesure d’information intégrée, appelée ϕ, qui suggère qu’un système devient conscient lorsqu’il y a plus de ϕ dans le système dans son ensemble que dans n’importe laquelle de ses parties. Par conséquent, l’IIT implique que la conscience peut être plus répandue qu’on ne le croit généralement, ce qui s’aligne sur le concept de panpsychisme.

Cependant, les opposants à l'IIT soutiennent que même si certains aspects de la théorie ont été testés, la théorie dans son ensemble manque de soutien expérimental substantiel pour ses implications audacieuses et contre-intuitives. Les contre-arguments affirment que ce manque de preuves expérimentales n'est pas propre à l'IIT mais plutôt un défi courant dans les théories actuelles de la conscience en raison des limites des techniques de neuroimagerie.

Dans le but de comprendre la conscience, une collaboration contradictoire entre l’IIT et une autre théorie appelée théorie de l’espace de travail global a été menée. Cet effort de collaboration vise à concevoir des expériences qui favoriseraient chaque théorie et empêcheraient les interprétations biaisées des résultats. Les premiers résultats ont produit un mélange de soutien pour les deux théories, avec un léger avantage en faveur de l'IIT.

Il est important de noter que l’IIT s’appuie non seulement sur l’expérimentation scientifique mais intègre également des réflexions philosophiques. La théorie commence par cinq axiomes, dérivés d’expériences personnelles conscientes, qui sont ensuite traduites en cinq postulats interconnectés. L'ajout d'éléments philosophiques à l'IIT peut être l'une des raisons pour lesquelles les opposants souhaitent distinguer la science de la conscience de ses aspects philosophiques.

En fin de compte, l’étude de la conscience s’étend au-delà de la science pure. Alors que la science vise à expliquer les phénomènes publiquement observables, la conscience est connue en privé à travers la conscience individuelle. Cette caractéristique unique de la conscience pose des défis dans les démonstrations expérimentales de théories. Cependant, cela permet également l’exploration d’expériences et de sentiments subjectifs, distinguant ainsi la recherche sur la conscience des autres efforts scientifiques.

