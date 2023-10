Présentation de Voiijer : une plateforme de médias sociaux pour les passionnés de nature

Voiijer est une plateforme de médias sociaux révolutionnaire qui vise à reconnecter les gens du monde entier avec la nature. Co-fondé par l'explorateur chevronné Michael Barth, la technologue créative Michelle Excell et le responsable marketing mondial Greg McConnell, Voiijer permet aux utilisateurs d'explorer les merveilles du monde naturel grâce au contenu et à la narration générés par les utilisateurs.

Dans le monde en évolution rapide d’aujourd’hui, le lien entre l’homme et la nature s’amenuise. Cette perte d’interaction et de souci de l’environnement a des implications significatives pour le bien-être de la planète. Voiijer cherche à inverser cette tendance en rendant l'exploration accessible à tous.

La plateforme a déjà gagné du terrain auprès de créateurs de contenu tels que l'alpiniste Kenton Cool, l'astrobiologiste de Mars, le Dr Angélica Anglés et le photographe Mark Fisher. Ces aventuriers partagent leurs dernières découvertes et aventures, emmenant les utilisateurs avec eux.

Voiijer va au-delà des plateformes de médias sociaux traditionnelles en partageant l'histoire complète de l'exploration. Au lieu de simplement présenter un instantané ou une belle image, Voiijer permet aux utilisateurs de découvrir l'action, l'éducation et la beauté du monde naturel. L'application offre un accès approfondi et en temps réel aux merveilles de la nature.

L'une des principales caractéristiques de Voiijer est la possibilité de voyager avec les meilleurs explorateurs lors de leurs expéditions. Les utilisateurs peuvent suivre des explorateurs de renom comme le Dr Meg Lowman, experte en canopée forestière, et Wilson Cheung, qui s'aventure dans les régions polaires. Ces voyages offrent des mises à jour en temps réel et un aperçu de questions fascinantes sur le monde naturel.

Voiijer présente également une communauté mondiale de passionnés de la nature. Les utilisateurs peuvent explorer du contenu axé sur la nature partagé par des passionnés du monde entier, et qui change constamment. Cela permet aux utilisateurs de voir comment différentes personnes se connectent à la nature et apprécient sa beauté de différentes manières.

De plus, Voiijer permet aux utilisateurs de partager leurs propres aventures à travers des photos, des vidéos, des notes écrites, des enregistrements audio et même des scans 3D. La fonctionnalité « Teaser » de la plateforme facilite le partage de publications sur d'autres profils de médias sociaux, invitant les réseaux sociaux existants des utilisateurs à vivre leurs aventures par eux-mêmes.

Voiijer est une plateforme révolutionnaire qui non seulement favorise un lien plus profond avec le monde naturel, mais amplifie également les connaissances sur l'environnement à une échelle plus large. En rassemblant les points de vue de millions de personnes, Voiijer vise à inspirer la découverte et à promouvoir une meilleure compréhension de notre planète.

