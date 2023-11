Une nouvelle étude remet en question les croyances : les conflits intergroupes améliorent la survie de la progéniture animale

Une étude récente menée par des chercheurs de l'Université de Bristol a apporté des informations fascinantes sur l'impact des conflits intergroupes sur la progéniture des animaux. Contrairement aux croyances de longue date, l'étude révèle que l'augmentation des conflits entre groupes peut en réalité améliorer la survie de la progéniture animale, offrant une nouvelle perspective sur les implications évolutives des conflits intergroupes[^1^].

L’étude s’est concentrée sur une population sauvage de mangoustes naines, petits carnivores originaires d’Afrique connus pour leur reproduction coopérative et leur comportement territorial. Pendant une décennie, les chercheurs ont collecté des données sur l'histoire de vie et mené des observations détaillées du comportement de ces créatures fascinantes dans leur habitat naturel en Afrique du Sud[^1^].

L’une des principales conclusions de l’étude était l’augmentation du comportement des sentinelles, où les membres du groupe se livraient à une surveillance et une vigilance accrues lorsqu’ils percevaient des menaces émanant de groupes rivaux. Ce comportement, bien que visant à recueillir des informations sur d'autres groupes, a également servi à détecter et à avertir les membres du groupe des menaces prédatrices, garantissant potentiellement la sécurité de la progéniture vulnérable[^1^].

L'auteur principal de l'étude, le Dr Amy Morris-Drake, explique que les avantages dérivés de ces changements de comportement, tels qu'une vigilance accrue, contribuent indirectement à la survie de la progéniture. Cela jette un nouvel éclairage sur l’importance de comprendre non seulement les combats réels mais aussi les conséquences plus larges des conflits intergroupes. Les résultats de l'étude remettent en question les notions existantes entourant les conflits intergroupes et ouvrent des pistes pour des recherches plus approfondies sur les complexités des sociétés animales[^1^].

[^1^] Université de Bristol, [URL](https://www.bristol.ac.uk/news/2019/march/dwarf-mongoose-monday.html)