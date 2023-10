Le Gulf Stream s’affaiblit et les implications sont profondes

By

Une étude récente menée par des chercheurs de la Woods Hole Oceanographic Institution et de l'Université de Miami a confirmé que le Gulf Stream, un système météorologique majeur, est effectivement en train de s'affaiblir. Cela a des conséquences importantes sur les modèles climatiques à l’échelle mondiale.

Les chercheurs ont analysé quatre décennies de données provenant du détroit de Floride, notamment des mesures du volume d'eau de mer transporté à travers la région. Ils ont constaté que le transport du Gulf Stream a diminué d’environ 4 % au cours des 40 dernières années, fournissant ainsi la première « preuve observationnelle concluante et sans ambiguïté » d’un ralentissement.

Bien que les raisons sous-jacentes de cet affaiblissement n’aient pas été spécifiquement identifiées dans l’étude, les chercheurs affirment qu’il y a 99 pour cent de chances qu’il ne s’agisse pas d’un événement aléatoire. Cependant, ils n’ont pas pu déterminer dans quelle mesure cela est lié au changement climatique ou s’il s’agit d’une variation naturelle.

Le Gulf Stream joue un rôle crucial dans le système climatique, car il s’écoule du golfe du Mexique, autour de la Floride, jusqu’à la côte est des États-Unis et dans l’océan Atlantique. L’eau plus chaude qu’elle transporte affecte divers facteurs tels que les températures, les précipitations, le niveau de la mer et l’activité des ouragans. Il transporte également des nutriments, notamment du carbone, à travers l’océan.

L'étude a utilisé un modèle bayésien complexe pour analyser les données provenant des relevés satellite, des câbles sous-marins et des enregistrements sur le terrain. Ces observations océaniques à long terme sont cruciales pour identifier des tendances qui s’étalent sur plusieurs décennies ou plus.

S’il est clair que le Gulf Stream s’affaiblit et que le réchauffement climatique contribue probablement à ce phénomène, les conséquences spécifiques restent incertaines. Le Gulf Stream et les conditions météorologiques qui lui sont associées ont un impact significatif sur le climat de la planète, influençant les événements météorologiques extrêmes, les températures moyennes et les précipitations.

Il est également important de considérer comment les changements climatiques affecteront à terme les systèmes météorologiques, provoquant potentiellement de nouvelles perturbations. Les chercheurs espèrent que les techniques d’analyse des données utilisées dans cette étude pourront être appliquées à d’autres régions océaniques pour détecter des signaux supplémentaires liés au changement climatique.

"Le Gulf Stream est une artère vitale de la circulation océanique et les conséquences de son affaiblissement sont donc mondiales", explique l'océanographe Lisa Beal de l'Université de Miami.

Les résultats de l'étude ont été publiés dans Geophysical Research Letters.

