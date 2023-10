By

De nouvelles recherches ont confirmé les découvertes précédentes selon lesquelles les anciennes empreintes humaines préservées dans le parc national de White Sands au Nouveau-Mexique datent de 21,000 23,000 à XNUMX XNUMX ans. Cette découverte prolonge la chronologie des premières arrivées humaines en Amérique du Nord lors du dernier maximum glaciaire. Les empreintes témoignent de la présence humaine aux côtés des espèces de la mégafaune nord-américaine pendant des milliers d’années avant leur extinction.

Pendant de nombreuses années, on a cru que les humains étaient arrivés en Amérique il y a environ 13,000 1920 ans. Les découvertes de pointes de projectiles cannelées sur les sites de Folsom et Clovis au Nouveau-Mexique à la fin des années 10,900 ont remis en question cette croyance, repoussant l'arrivée de l'homme il y a environ 13,000 20 à 16,000 XNUMX ans. Les découvertes ultérieures tout au long du XXe siècle ont prolongé encore plus la chronologie, confirmant que les humains ont migré vers l'Amérique du Nord il y a au moins XNUMX XNUMX ans.

Cependant, des découvertes récentes ont indiqué des heures d'arrivée encore plus précoces, suscitant une controverse au sein de la communauté archéologique. La datation des empreintes fossiles de White Sands en 2021 suggère une présence humaine en Amérique du Nord jusqu'à 10,000 XNUMX ans plus tôt qu'on ne le pensait auparavant.

Dans la nouvelle étude, deux approches de recherche indépendantes ont confirmé les résultats antérieurs. La datation au radiocarbone des graines trouvées dans les empreintes a fourni les âges d'origine, mais a fait l'objet de critiques en raison du potentiel de résultats trompeurs provenant des plantes aquatiques. La nouvelle étude a utilisé du pollen associé à des conifères pour obtenir des dates au radiocarbone, éliminant ainsi la possibilité de pics de carbone. Ces dates étaient statistiquement identiques aux âges des graines, ce qui fournit une confirmation supplémentaire.

De plus, la datation par luminescence stimulée optiquement a révélé que les échantillons de quartz provenant des empreintes ont été exposés pour la dernière fois à la lumière du soleil il y a environ 21,500 XNUMX ans, confirmant la chronologie déterminée par la datation au radiocarbone.

La nouvelle recherche confirme non seulement l’âge des empreintes anciennes, mais met également en lumière l’environnement hostile du Pléistocène dans lequel vivaient les anciens Américains. Les échantillons de pollen reflètent des conditions glaciaires froides et humides, contrastant avec la végétation désertique que l'on y trouve aujourd'hui.

Ces découvertes contribuent à un nombre croissant de preuves démontrant que les humains sont arrivés en Amérique du Nord beaucoup plus tôt qu’on ne le pensait auparavant. Ils soulignent l’importance de poursuivre la recherche et l’exploration pour découvrir la véritable histoire de la migration humaine et de l’établissement dans les Amériques.

Sources:

– [Source 1]

– [Source 2]