Une équipe internationale d'astronomes découvre les mécanismes de formation des trous noirs de masse intermédiaire

Un consortium d'astronomes du monde entier, comprenant des chercheurs de l'Institut d'astronomie Max Planck, a réalisé des progrès significatifs dans la compréhension de la formation des trous noirs de masse intermédiaire (IMBH). Ces trous noirs insaisissables pourraient constituer un lien crucial entre les trous noirs stellaires et les trous noirs supermassifs situés au centre des galaxies.

La percée vient du projet de simulation DRAGON-II dirigé par l'Institut scientifique du Gran Sasso. En simulant les interactions des étoiles, des trous noirs stellaires et des processus physiques au sein d’amas stellaires denses, les scientifiques ont démontré que des trous noirs d’une masse de quelques centaines de masses solaires peuvent émerger dans ces environnements.

Les IMBH sont depuis longtemps un mystère, mais leur existence pourrait aider à expliquer la différence entre les trous noirs stellaires et les trous noirs supermassifs. Les trous noirs stellaires sont formés à partir des restes d’explosions de supernova, tandis que les trous noirs supermassifs sont des millions ou des milliards de fois plus massifs que le soleil. Trouver et comprendre les origines des IMBH a été un défi, mais les astronomes pensent qu'ils pourraient se trouver dans des amas stellaires denses et encombrés.

Les simulations menées par l'équipe internationale révèlent une voie potentielle pour la formation de trous noirs de masse intermédiaire au sein de jeunes amas d'étoiles densément peuplés. Ces simulations impliquaient des interactions complexes entre des étoiles simples et binaires normales, conduisant à des collisions et à la formation d'étoiles de plus en plus massives qui finissent par évoluer en IMBH. Les chercheurs ont découvert que les IMBH peuvent continuer à croître en incorporant des étoiles massives et des trous noirs supplémentaires.

Cependant, les simulations ont également montré que les IMBH peuvent être expulsés de leur amas parent en quelques centaines de millions d’années, limitant ainsi leur croissance ultérieure. Les chercheurs ont conclu que la formation et la croissance des IMBH dépendent de la densité ou de la massivité exceptionnelle de leur environnement.

Même si la question de savoir si les IMBH constituent le chaînon manquant entre les trous noirs stellaires plus petits et les trous noirs supermassifs reste sans réponse, cette étude fournit des informations précieuses. Les chercheurs ont identifié les processus susceptibles de contribuer à la formation des IMBH et ont imposé des contraintes à leur formation. Les futures observations et simulations d’amas d’étoiles plus massifs pourraient aider à mieux comprendre cette classe énigmatique de trous noirs.

