Détermination des paramètres fondamentaux des étoiles : analyse de l'étoile de Barnard

By

Cet article discute de l'importance de déterminer les paramètres fondamentaux des étoiles et présente une analyse spectroscopique détaillée de l'étoile de Barnard. Comprendre ces paramètres est important dans divers domaines de l’astrophysique, depuis l’étude de l’évolution des galaxies jusqu’à la compréhension de la structure interne des exoplanètes.

L'analyse est basée sur un spectre proche infrarouge (NIR) de haute qualité de l'étoile de Barnard, pris avec CFHT/SPIRou, qui présente un rapport signal/bruit supérieur à 2500 XNUMX dans la bande H. Ce spectre est comparé aux modèles d'atmosphère stellaire PHOENIX-ACES. Il est intéressant de noter que même si le spectre observé contient des milliers de raies, de nombreuses raies sont présentes dans le modèle qui ne sont pas visibles dans les données observées, et vice versa.

Plusieurs facteurs, tels que l'inadéquation du continuum, la contamination non résolue et les raies spectrales décalées par rapport à leurs longueurs d'onde attendues, sont identifiés comme sources potentielles de biais pour la détermination de l'abondance. Pour surmonter ces défis, les auteurs identifient une courte liste de quelques centaines de raies fiables parmi les plus de 10,000 XNUMX raies observées dans le NIR qui peuvent être utilisées pour la spectroscopie chimique.

Une nouvelle méthode pour déterminer la température effective et la métallicité globale des naines M à rotation lente est présentée dans cette étude. Au lieu d’utiliser des méthodes d’ajustement spectral global, cette nouvelle approche utilise plusieurs groupes de raies. En utilisant cette méthode, la température effective de l'étoile de Barnard est déterminée à environ 3231 XNUMX K. Ce résultat est cohérent avec la valeur obtenue par la méthode interférométrique.

L'étude fournit également des mesures d'abondance de 15 éléments différents pour l'étoile de Barnard, dont quatre éléments (K, O, Y, Th) qui n'ont jamais été rapportés auparavant pour cette étoile. Les résultats soulignent l'importance d'améliorer les modèles d'atmosphère actuels afin d'utiliser pleinement la spectroscopie NIR pour comprendre les propriétés et la composition des étoiles comme l'étoile de Barnard.

Sources : astro-ph.EP